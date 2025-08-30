Cocó Carrasquilla: ‘Representar a Panamá siempre es un orgullo’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Adalberto Cocó Carrasquilla aseguró que se siente completamente recuperado y preparado para afrontar la exigencia de jugar con la selección de Panamá en la ronda final de las eliminatorias de la Concacaf hacia el Mundial 2026.

“Representar a Panamá siempre es un orgullo, estoy muy feliz y más aún de estar en esta clasificación final para jugarse el pase al Mundial, me llena de exigencia. Siempre es un objetivo estar ahí y espero cumplir”, afirmó Carrasquilla durante la conferencia de prensa.

El mediocampista de 26 años, quien milita en Pumas UNAM de la Liga MX, no formó parte de la convocatoria de junio pasado para los compromisos ante Belice y Nicaragua ni para la Copa Oro, debido a una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió mientras jugaba con su club mexicano.

Tras un proceso de recuperación, el centrocampista fue incluido por el seleccionador Thomas Christiansen entre los 24 jugadores que disputarán los partidos iniciales de la ronda final de la Concacaf, enfrentando a Surinam el 4 de septiembre y a Guatemala el 8 del mismo mes.

Carrasquilla se mostró consciente del reto que representa el combinado nacional en esta fase decisiva.

Con 64 partidos disputados con Panamá, en los que ha anotado tres goles y sumado 11 asistencias, el jugador destacó la importancia de estar concentrado y aportar desde su experiencia.

En el ámbito de clubes, Pumas atraviesa un Apertura 2025 complicado, ocupando actualmente el decimotercer puesto con seis puntos. Sobre la situación del equipo, Carrasquilla aseguró que el proceso de consolidación está en marcha y que la plantilla está enfocada en recuperar su nivel.

“Para lograr un título y cumplir objetivos hay que ganarle a los grandes. Más que plantearnos hablar, estamos en el proceso de que esto funcione para poder competir de tú a tú con cualquier equipo. Eso es parte del crecimiento”, señaló.

“Tarde o temprano empezaremos a jugar bien, a ganar y a competir con los poderosos. No podemos quedarnos pensando en que no sacamos los tres puntos; debemos seguir trabajando para mejorar”.

El próximo compromiso de Pumas será este domingo en casa ante Atlas, en la séptima jornada del torneo.

Carrasquilla, quien debutó con la selección mayor en abril de 2018 bajo la dirección de Hernán Darío Gómez y formó parte del Mundial Sub-20 Australia-Nueva Zelanda 2025, confía en que sus buenas actuaciones en México le permitirán trasladar su mejor versión al equipo nacional en los compromisos cruciales de la eliminatoria.