Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El panameño Carrasquilla salió lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX a 24 días del Mundial 2026.

El panameño Adalberto Carrasquilla encendió las alarmas este domingo tras salir lesionado al minuto 59 en el partido de vuelta de la final de la Liga MX de fútbol, luego de una acción dividida con Amaury García.

Carrasquilla quedó tendido sobre el terreno de juego tras el contacto, en una jugada que inicialmente parecía afectar su tobillo derecho. Sin embargo, de inmediato comenzó a tomarse la zona cercana a la ingle, mientras evidenciaba claros gestos de dolor.

Las imágenes mostraron al mediocampista panameño llevándose las manos al rostro y abandonando el campo entre lágrimas, una escena que generó preocupación tanto en su club como en la afición panameña, tomando en cuenta la cercanía del Mundial 2026.

El volante no pudo continuar en el compromiso y fue sustituido por Santiago Trigos.

La situación cobra aún mayor relevancia debido a que Panamá debutará en la Copa Mundial dentro de 24 días frente a Ghana, en un partido donde Carrasquilla apunta a ser una de las principales figuras del onceno nacional.

Hasta el momento no existe un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación.