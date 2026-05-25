Panamá, 25 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX

    El panameño Carrasquilla salió lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX a 24 días del Mundial 2026.

    Guillermo Pineda G.
    Coco Carrasquilla sale lesionado entre lágrimas en la final de la Liga MX
    El panameño mostró claras señales de dolor en el terreno de juego. Tomado de ESPN MX

    El panameño Adalberto Carrasquilla encendió las alarmas este domingo tras salir lesionado al minuto 59 en el partido de vuelta de la final de la Liga MX de fútbol, luego de una acción dividida con Amaury García.

    Carrasquilla quedó tendido sobre el terreno de juego tras el contacto, en una jugada que inicialmente parecía afectar su tobillo derecho. Sin embargo, de inmediato comenzó a tomarse la zona cercana a la ingle, mientras evidenciaba claros gestos de dolor.

    Las imágenes mostraron al mediocampista panameño llevándose las manos al rostro y abandonando el campo entre lágrimas, una escena que generó preocupación tanto en su club como en la afición panameña, tomando en cuenta la cercanía del Mundial 2026.

    El volante no pudo continuar en el compromiso y fue sustituido por Santiago Trigos.

    La situación cobra aún mayor relevancia debido a que Panamá debutará en la Copa Mundial dentro de 24 días frente a Ghana, en un partido donde Carrasquilla apunta a ser una de las principales figuras del onceno nacional.

    Hasta el momento no existe un parte médico oficial sobre la gravedad de la lesión ni el tiempo estimado de recuperación.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La era de Etelvina Medianero de Bonagas en la Unachi: 13 años y casi mil millones de dólares en presupuesto. Leer más
    • Capturan en Barú a estadounidense que trabajaba como gerente y era requerido en Oklahoma. Leer más
    • Miambiente detecta descargas ilegales de pintura al mar desde un PH en Punta Paitilla. Leer más
    • Técnico de Pumas explica la estrategia detrás de no alinear a Adalberto Carrasquilla como titular. Leer más
    • Ifarhu pagará becas y asistencias pendientes del 2025 y primer desembolso de 2026. Leer más
    • Estas son las fechas de vacaciones del primer trimestre 2026, según el Meduca. Leer más
    • Las dudas sobre el contrato de $3 millones y el supuesto sobrecosto de 300% para modernizar un helicóptero. Leer más