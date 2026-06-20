Coco Carrasquilla se deja ver a tres días del Panamá vs. Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mediocampista de 27 años Adalberto Carrasquilla pisó este sábado por la mañana el césped de la cancha número 2 del Nottawasaga Resort, donde el equipo nacional continúa su preparación para el trascendental encuentro del próximo martes frente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La presencia de Carrasquilla cobró especial relevancia después de convertirse el viernes en la gran ausencia del entrenamiento abierto por 15 minutos a los medios de comunicación. Su falta despertó interrogantes debido a que apenas un día antes había completado su primera sesión de alta intensidad desde la lesión muscular sufrida el pasado 24 de mayo durante la final de la Liga MX entre Pumas de la UNAM y Cruz Azul.

Aunque el volante todavía no se integra completamente a la dinámica colectiva, su regreso al terreno de juego representa una señal alentadora en la afición de un equipo que busca sumar sus primeros puntos en el torneo tras la derrota por 1-0 frente a Ghana.

La mañana comenzó con la llegada escalonada de los jugadores al campo de entrenamiento. El primer grupo apareció a las 9:45 a.m., mientras que Carrasquilla fue el último en incorporarse, aproximadamente 15 minutos después.

Vestido con zapatillas y tras sostener una prolongada conversación con un miembro de la delegación panameña, el centrocampista se unió a la tradicional oración grupal y a la charla inicial de Thomas Christiansen. Posteriormente realizó ejercicios de estiramiento de manera diferenciada mientras el resto del plantel iniciaba el trote y los trabajos con balón.

La evolución del futbolista sigue siendo seguida con cautela por el cuerpo médico y técnico, conscientes de la importancia que tiene para el funcionamiento del equipo.

Uno de los que se refirió a la situación de Carrasquilla fue el veterano Alberto Quintero, quien compareció ante los medios y transmitió un mensaje de optimismo sobre el estado del jugador de los Pumas.

“Sobre Carrasquilla, nosotros lo vemos bien. Al final ha hecho una recuperación buena donde nosotros creemos que puede estar, pero depende también de él, de cómo se sienta, porque él es el que realmente tuvo la lesión”, manifestó Quintero.

El atacante explicó que la ausencia del viernes no necesariamente debe interpretarse como un retroceso en el proceso de recuperación.

“Ese día entrenó después de tanto tiempo y hay que ver esa parte. Los médicos tienen que ver qué fue lo que pasó, por qué no entrenó. De repente se carga y es normal que le bajen un poco porque viene de mucho tiempo sin entrenar”, comentó.

Más allá del aspecto físico, Quintero destacó el estado anímico del mediocampista, una pieza fundamental en el esquema de Thomas Christiansen y uno de los referentes de la actual generación canalera.

“Nosotros lo vemos súper bien, aparte que también está muy motivado. Todos sabemos lo que nos puede aportar Carrasquilla al cien por ciento. Él sabe que tiene todo nuestro respaldo y que lo estamos esperando”, afirmó.

La posible recuperación de Carrasquilla representa una noticia alentadora para una selección que necesita reforzar su mediocampo de cara a un compromiso de máxima exigencia frente a una Croacia acostumbrada a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos.

Panamá tiene previsto volver a entrenar las mañanas del domingo y del lunes antes de trasladarse a un hotel en el centro de Toronto. Allí quedará concentrada para enfrentar el martes a la dos veces subcampeona mundial Croacia, en un encuentro que sería de vida o muerte para ambos oncenos.