Coco Carrasquilla se realiza exámenes médicos mientras Panamá inicia los entrenamientos mundialistas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Adalberto Carrasquilla se sometió este lunes a pruebas médicas, mientras la selección de Panamá realizó su primer entrenamiento en Juan Díaz.

A 22 días del debut mundialista ante Ghana, la selección de Panamá enfrenta horas decisivas marcadas por la preocupación sobre el estado físico de Adalberto Carrasquilla y la expectativa por la lista definitiva de convocados.

Una fuente confirmó a este medio que el volante panameño fue evaluado este lunes y que existe comunicación directa entre el club y el cuerpo médico de la selección nacional. El diagnóstico oficial será revelado este martes, momento en el que se conocerá el verdadero alcance de la molestia que obligó al futbolista a abandonar el partido entre lágrimas.

Carrasquilla salió lesionado al minuto 59 de la final tras una acción con Amaury García. Aunque el contacto parecía haber afectado su tobillo derecho, el futbolista de inmediato comenzó a tomarse la zona cercana a la ingle, encendiendo las alarmas en Panamá a solo semanas del debut mundialista frente a Ghana.

La situación del mediocampista aparece como el principal foco de atención en la concentración panameña, justo en la víspera del anuncio de la convocatoria definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

La lista será anunciada este martes a las 10:00 de la mañana en el Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en medio de expectativa y debates abiertos en varias posiciones del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Llegada de Thomas Christiansen al estadio Rommel Fernández. @fepafut

Uno de los sectores donde todavía existirían dudas es el centro de la defensa. Jiovany Ramos, Roderick Miller y Edgardo Fariña pelean por puestos en una zona que aparentemente ya tendría asegurados a Andrés Andrade, José Córdoba y Fidel Escobar.

En el lateral izquierdo también existen interrogantes sobre si Jorge Gutiérrez logró ganarse un lugar definitivo en la convocatoria. Todo apunta a que los experimentados Eric Davis y Alberto Quintero estarán dentro de la lista final para la cita mundialista.

Alberto Quintero durante un entrenamiento de La Roja. Foto: Elysée Fernández

En el caso de Davis, el defensor sería uno de los siete futbolistas que repetirían en una plantilla mundialista panameña junto a Michael Amir Murillo, Aníbal Godoy, Fidel Escobar, Edgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez e Ismael Díaz.

Quintero, por su parte, busca completar una revancha personal luego de perderse el Mundial de Rusia 2018 tras ser desconvocado por lesión a dos semanas del debut frente a Bélgica.

Mientras tanto, también se conoció que el delantero Kadir Barría no viajó a Panamá para integrarse al campamento de la selección. La Prensa pudo conocer que el atacante tenía previsto arribar el domingo desde Río de Janeiro, pero su vuelo fue cancelado.

Kadir Barría debuto en enero con la selección panameña. Archivo

Ante el poco tiempo que resta para el desplazamiento de Panamá hacia Brasil, la opción más viable sería que Barría permanezca entrenando directamente con el Botafogo hasta incorporarse al grupo en territorio brasileño.

La selección panameña viajará el jueves hacia Río de Janeiro para disputar el próximo domingo un partido amistoso en el estadio Maracaná, uno de los últimos ensayos antes del Mundial.

También se ha reportado que Panamá contará con tres jugadores reserva para la Copa del Mundo, un escenario donde podrían aparecer jóvenes futbolistas como el propio Barría.

Otro de los nombres que genera atención es el de Iván Anderson. El lateral derecho forma parte de la concentración nacional, aunque todavía no existe claridad sobre si integrará la lista definitiva o si será considerado como jugador reserva, tomando en cuenta que comparte posición con Murillo y César Blackman.

José Córdoba (i), Azarías Londoño, Eric Davis (c) e Iván Anderson en la práctica de la selección de Panamá. Foto: Guillermo Pineda

La selección entrenó este lunes por la tarde por primera vez desde el inicio de la concentración y lo hizo en el Centro de Alto Rendimiento Luis Tejada, ubicado en Juan Díaz.

La salida de los futbolistas desde el hotel de concentración se realizó bajo estrictas medidas para impedir fotografías y videos, reflejando el hermetismo que rodea el anuncio de la convocatoria mundialista.

Panamá volverá a entrenar este martes por la tarde y será la primera sesión abierta a la prensa, luego que los trabajos de la semana pasada en el Centro de Alto Rendimiento de Burunga se realizaran sin acceso para los medios de comunicación.

El miércoles el equipo practicará en horario matutino en Burunga y el jueves volverá a entrenar en Juan Díaz antes de partir rumbo al Aeropuerto Internacional de Tocumen para iniciar la etapa final de preparación hacia el Mundial 2026.