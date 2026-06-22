Coco Carrasquilla sufre ‘retroceso’ en su recuperación, reconoce Christiansen

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La evolución de la lesión sufrida por Carrasquilla no fue la esperada y Panamá afrontará sin una de sus principales figuras el encuentro de la segunda jornada

El entrenador Thomas Christiansen confirmó este lunes que el mediocampista Adalberto Carrasquilla quedó descartado para el encuentro frente a Croacia, correspondiente a la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Panamá y Croacia se medirán a las 6:00 p.m. en el Toronto Stadium, en un duelo que adquiere carácter de final anticipada luego de que ambos conjuntos llegaran a la segunda fecha sin puntos.

Durante los últimos días, gran parte de la atención alrededor de la selección nacional estuvo centrada en la recuperación de Carrasquilla, una de las piezas fundamentales del esquema de Christiansen y uno de los jugadores más determinantes del combinado panameño.

El futbolista había dado señales alentadoras la semana pasada. El jueves por la tarde trabajó en el Nottawasaga Resort junto a los jugadores que ingresaron de cambio y aquellos que no tuvieron participación en el partido anterior. Fue la primera ocasión en que realizó ejercicios de intensidad desde la lesión sufrida el pasado 24 de mayo durante la final del fútbol mexicano entre Pumas y Cruz Azul.

Sin embargo, las sensaciones positivas iniciales no terminaron de consolidarse. Carrasquilla no completó aquella sesión y, durante los días posteriores, fue visto realizando trabajos diferenciados durante los 15 minutos de entrenamiento abiertos a los medios de comunicación.

Las dudas quedaron despejadas este lunes cuando Christiansen confirmó que el volante no estará disponible para enfrentar a Croacia.

“No va a llegar. La evolución no ha sido tan buena como en los últimos días y vamos a ver para el siguiente partido”, declaró el técnico panameño en entrevista con TVMAX.

El seleccionador de Panamá Thomas Christiansen habla en una rueda de prensa en Toronto (Canadá). EFE/ Bienvenido Velasco

Más tarde, en declaraciones a Tigo Sports, el seleccionador amplió detalles sobre la situación del jugador.

“Bueno, para el partido de mañana no va a estar. La verdad es que ha hecho un progreso muy bueno, positivo en los días previos. Y bueno, luego hubo un retroceso, pero no lo descartamos para el siguiente partido”, explicó.

La ausencia de Carrasquilla representa un golpe sensible para Panamá, especialmente por el contexto del encuentro. El mediocampista de 27 años es uno de los referentes del equipo nacional y una pieza clave tanto en la generación de juego como en la recuperación del balón.

Aun así, Christiansen insistió en que la selección ha demostrado tener recursos suficientes para competir pese a las bajas.

“Sí que es una pena no tener a Coco con nosotros para el partido importante contra Croacia. Pero hemos mostrado que el grupo que está, está listo para competir y cada uno puede entrar en el partido y aportar lo que se necesita en un Mundial como este”, señaló durante la conferencia de prensa realizada este lunes en Toronto.

El entrenador también anticipó el tipo de rival que espera encontrar sobre el terreno de juego. Al igual que Panamá, Croacia llega obligada a sumar después de un estreno negativo, por lo que se espera un encuentro de alta intensidad y con escaso margen de error.

“Sabemos que Croacia va a venir con ese hambre, con ambición de ganarnos en el partido de mañana. Y eso va a ser a través de la presión y, por supuesto, aprovecharse de los errores”, manifestó el estratega hispano-danés.