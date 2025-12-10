Coco Carrasquilla y Godoy, rivales de la Concachampions 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este martes 9 de diciembre se llevó a cabo el sorteo de la próxima edición de la Copa de Campeones de Concacaf, torneo que coronará a su monarca el 30 de mayo de 2026.

La ceremonia dejó emparejamientos atractivos desde la primera ronda y uno de los más llamativos será el cruce entre Pumas de la UNAM y el San Diego FC, duelo que enfrentará a dos referentes panameños: Adalberto Carrasquilla y Aníbal Godoy.

Los felinos llegarán a la eliminatoria por su posición en el acumulado como uno de los tres clubes mexicanos clasificados que no ingresaron por campeonatos o subcampeonatos en la Liga MX. San Diego lo hará como debutante absoluto, gracias a su condición de líder de la Conferencia Oeste en la temporada 2025 de la MLS.

La ida se disputará en el Snapdragon Stadium entre el 3 y 12 de febrero, mientras que la vuelta tendrá lugar en Ciudad Universitaria entre el 17 y 26 del mismo mes. El ganador de la serie se medirá en octavos de final al Toluca, actual campeón del fútbol mexicano.

Sporting contra Reus y Puig

El sorteo también deparó un duelo con presencia panameña en la otra llave de primera ronda. Sporting San Miguelito se enfrentará al LA Galaxy, con la ida programada en suelo panameño y la vuelta en California.

El Galaxy cuenta en sus filas con el español Riqui Puig y el alemán Marco Reus. Puig salido de la Masía del Barcelona, mientras que Reus destacó con el Borussia Dortmund.

Aún está por definirse el escenario del encuentro inicial: el club rojinegro analiza si repetirá la sede del estadio Universidad Latina, utilizado durante la Copa Centroamericana, o si se trasladará al Rommel Fernández Gutiérrez.

Sporting accedió a la Copa de Campeones tras derrotar a Plaza Amador en el play-in centroamericano. Galaxy, por su parte, llega como tercer lugar de la última edición de la Leagues Cup, resultado que les abrió las puertas del certamen regional.

El ganador de esta llave chocará con el Mount Pleasant de Jamaica, campeón de la Copa del Caribe, que hará su debut en el formato de la competencia.

La ConcaChampions 2026 contará con 27 clubes y la final está programada para el sábado 30 de mayo de 2026.