Panamá, 11 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TORNEO CLAUSURA 2026

    Coco Carrasquilla y Pumas avanzan a semifinales del fútbol mexicano

    EFE
    Coco Carrasquilla y Pumas avanzan a semifinales del fútbol mexicano
    Pumas sorprende al América y clasifica por mejor posición en la tabla. EFE/ Isaac Esquivel

    El mundialista Henry Martín falló un penalti en el minuto 87 y los Pumas UNAM empataron este domingo 3-3 frente al América para clasificarse a semifinales del torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

    El español Rubén Duarte, el brasileño Nathan Silva y Jordan Carrillo anotaron por Pumas, en tanto Alejandro Zendejas, con dos anotaciones, y Patricio Salas descontaron por América.

    Después de igualar 3-3 en el partido de ida, el marcador 6-6 en la serie de cuartos de final le dio la clasificación a los universitarios por haber terminado mejor en la fase regular.

    Pumas −conjunto en donde milita el panameño Adalberto Coco Carrasquilla− salió con el cuchillo en los dientes y en 23 minutos puso en evidencia a la defensa de las Águilas, al irse delante por 3-0.

    Duarte hizo el 1-0 con un gol de zurda en un tiro de esquina en el minuto tres; Silva anotó de cabeza en el 13 y Carrillo convirtió de diestra a pase del brasileño Juninho, en el 23, para estremecer los cimientos del Estadio Olímpico Universitario, con la hinchada de los Pumas en estado de éxtasis.

    Al llegar a la media hora de partido, Salas anotó de cabeza en un tiro de esquina para acercar al América, que en el 40 hizo su segundo gol, con un penalti bien cobrado por Zendejas.

    Coco Carrasquilla y Pumas avanzan a semifinales del fútbol mexicano
    Nathanael Ananias (i) y Alvaro Angulo de Pumas celebran un gol en el partido por los cuartos de final de la Liga MX entre Pumas y América. EFE/Isaac Esquivel

    América comenzó la segunda mitad con dominio en la mitad de la cancha ante un Pumas en espera para contraatacar.

    Juninho falló en el 57, en una buena llegada de los universitarios del estratega Efraín Juárez, que cuatro minutos después recibieron un gran golpe. El uruguayo Brian Rodríguez le puso un balón a Zendejas, anotador de cabeza.

    Coco Carrasquilla y Pumas avanzan a semifinales del fútbol mexicano
    El entrenador de Pumas, Efraín Juárez. EFE

    En ese momento la serie se empató 6-6, resultado en favor de Pumas, que apostó a defender.

    En el minuto 87, América tuvo el boleto en los pies de Martín, pero el mundialista falló el penalti al estrellar el balón en el palo y marcó el rumbo de la serie.

    Pumas se enfrentará en semifinales al Pachuca, que dos horas antes derrotó por 2-0 a Toluca y se impuso en la serie por 3-0.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Nueva presidenta de Costa Rica presiona para levantar bloqueo a productos ticos en Panamá. Leer más
    • Alcalde Mizrachi adjudica renovación de la 5 de Mayo y la 3 de Noviembre a Consorcio Gana-Oti. Leer más
    • El exdiputado Rony Araúz y su papel clave en la reforma que infló la planilla de la Unachi. Leer más
    • Caso Belisario Porras: 240 personas cobraron fondos sin sustento, según fiscalía. Leer más
    • En menos de 24 horas, el Órgano Judicial concede depósito domiciliario a tres implicados en delitos graves. Leer más
    • Reactivación de proyecto urbanístico presiona Condado del Rey y barriadas adyacentes. Leer más
    • Ruta de la plata: Torrijos y Mulino encabezan la lista de los que más donaciones recibieron. Leer más