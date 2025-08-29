Panamá, 29 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    US OPEN 2025

    Coco Gauff derrota a Vekic y avanza a la tercera ronda ante la mirada de Simone Biles

    EFE
    Coco Gauff avanzó a tercera ronda del US Open. EFE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD

    Coco Gauff, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2023, avanzó este jueves a la tercera ronda del ‘grande’ neoyorquino tras imponerse por 7-6(5) y 6-2 a la croata Donna Vekic, ante la mirada de la legendaria gimnasta Simone Biles.

    Gauff tuvo que sufrir para imponerse a Vekic, 49 del mundo, sobre todo en un primer set en el que perdió cuatro veces su saque. Necesitó el desempate para llevarse la primera manga con un trabajado 7-5.

    Fue el momento más complicado para la estadounidense, que en el segundo set recuperó nivel con el servicio y no concedió rotura alguna.

    Hizo buenas dos roturas para sentenciar el pase a la tercera ronda, en la que le espera la polaca Magdalena Frech, vigésima octava favorita.

    En la pista Arthur Ashe también estuvo Simone Biles, ganadora de siete medallas de oro olímpicas, quien apoyó a Gauff.

    En el camino de Gauff está un potencial cruce de cuarta ronda con la japonesa Naomi Osaka, doble campeona del Abierto de Estados Unidos.

    EFE

    Agencia de noticias

