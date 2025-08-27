Coco Gauff sobrevive a un duro estreno contra la australiana Tomljanovic

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo, vivió este martes un calvario para imponerse a la australiana Ajla Tomljanovic (número 79) en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos.

Gauff necesitó tres sets (6-4, 6(2)-7 y 7-5) y casi tres horas (2h57m) para deshacerse de Tomljanovic en una épica batalla en el estadio central de Flushing Meadows, en Queens.

Gauff y Tomljanovic disputaron un duelo marcado por los errores no forzados (59 para la estadounidense y 56 para la australiana), más de 1,5 por juego cada una.

Tomljanovic abrió con un ‘break’ a Gauff, toda una declaración de intenciones de lo que sería este duelo. Con mucho trabajo, Gauff recuperó el quiebre en el sexto juego para el 3-3 y dio el golpe en el décimo para el 6-4.

Coco Gauff is on to the next round of the US Open 🙌 pic.twitter.com/CQOK2J8HJB — ESPN (@espn) August 27, 2025

Las dos tenistas protagonizaron un segundo set muy parejo, con tres ‘breaks’ por cabeza y cambios de liderazgo que llevaron al ‘tie-break’, que se lo apuntó Tomljanovic por 7-2.

Gauff quebró en el último set para ponerse 3-1, una ventaja que mantuvo hasta que, sirviendo para ganar con 5-4, concedió su servicio a la australiana. Pero Gauff respondió enseguida con otro ‘break’ para el 6-5 y esta vez no lo dejó escapar.

Los problemas de Gauff con su saque habían llevado a la estadounidense a contratar a Gavin MacMillan, especialista en la materia, justo antes del Abierto de Estados Unidos.

Este martes terminó con un 61 % de primeros saques y 10 dobles faltas.

Coco Gauff did it all in this point! pic.twitter.com/XcntFu2nlt — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2025

“Estoy intentándolo. Mi saque no fue el mejor hoy, pero entraron cuando realmente importaba. Aun así, es una mejora respecto a la semana pasada”, dijo Gauff, que aseguró que los últimos días de práctica han sido agotadores.

El Abierto de Estados Unidos, último ‘grand slam’ del año, se jugará hasta el 6 (final femenina) y 7 (masculina) de septiembre en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.