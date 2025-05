Colapinto está entusiasmado con afrontar una semana de carreras por primer vez desde diciembre

El piloto argentino Franco Colapinto, sustituto del australiano Jack Doohan en la escudería Alpine de Fórmula 1 a partir de esta semana, en el Gran Premio de Emilia-Romagna, declaró, con miras a la prueba, que se disputará en Imola (Italia), que está “entusiasmado con afrontar una semana de carreras por primer vez desde diciembre”.

“Estoy muy entusiasmado con afrontar una semana de carreras por primer vez desde diciembre. Estoy muy agradecido por que se me presente esta oportunidad. Ahora tengo que ponerme al día y demostrar lo que soy capaz de hacer en el coche”, manifestó el piloto de Pilar (Buenos Aires), de 21 años, ya disputó las últimas nueve carreras de 2024, causando una grata impresión y puntuando en dos de ellas -Azerbaiyán y Estados Unidos- a bordo de un Williams.

"I know he's immensely quick"



