Colegio Bilingüe, la ISP y el Colegio La Salle triunfan en Ludos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este viernes continuó la última semana de la temporada regular de Ludos Basketball con la disputa de tres partidos en las categorías Sub-14 y Sub-18. La jornada completa se celebró en el gimnasio de la Academia Interamericana de Panamá.

Sub-14: Colegio Bilingüe y la ISP obtienen triunfos importantes

La jornada inició con el duelo de la categoría Sub-14 entre los Wildcats del Colegio Bilingüe de Panamá y los Spartans del Colegio La Salle. Los Wildcats se llevaron el triunfo por 53-42.

Samuel Domínguez fue el máximo anotador de los Wildcats con 13 puntos, seguido de José Decerega con 12, mientras que Marco Carrasco aportó 16 para los Spartans. Con el triunfo, los Wildcats alcanzaron a los Spartans con dos victorias y dos derrotas, y se meten de lleno en la pelea por los cuartos de final.

El segundo partido también fue por la categoría Sub-14, entre los Brader Raiders y los Dolphins de la International School of Panama. Los Dolphins ganaron 39-33.

Juan Icaza fue el mayor anotador del encuentro con 13 puntos. Con la victoria, los Dolphins mantuvieron vivas sus aspiraciones de avanzar a cuartos, alcanzando una marca de un triunfo y tres derrotas.

Sub-18: Colegio La Salle doblega al Colegio Real y asegura segundo puesto del grupo

El último enfrentamiento de la jornada fue el cierre de la temporada regular Sub-18 para los Spartans del Colegio La Salle y los Lions del Colegio Real. El resultado final fue victoria para los Spartans por 68-48.

Carlos Berrocal fue el máximo anotador de La Salle con 15 puntos, mientras que Máximo Muñoz aportó la misma cantidad para los Lions. Con el triunfo, los Spartans cerraron la fase regular con récord de 4-1, asegurando el segundo lugar del Grupo B.

El baloncesto sigue

La acción de Ludos Basketball continuará este fin de semana con más jornadas en el Nike Arena de COS Sports Plaza, donde se definirán los últimos cupos a cuartos de final.