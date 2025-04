Colin Castleton regresa a la NBA con los 76ers

El jugador de sangre panameña Colin Castleton volvió a la NBA, en esta ocasión con el uniforme de los 76ers de Filadelfia, con los que llegó a un acuerdo con un contrato de 10 días.

Este es el tercer equipo de Castleton en esta campaña, luego de disputar 10 partidos con los Grizzlies de Memphis y los Toronto Raptors.

OFFICIAL: Colin Castleton has signed a 10-day contract with the @sixers 🚨



The DeLand native played in 17 games with Osceola this season, averaging 17.4 points, 10.6 rebounds, 2.8 assists, 1.1 blocks, and 1.0 steal per game 🪄



Congrats, Colin! 👏 pic.twitter.com/zBSc2OpYZc