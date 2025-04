Colombia completa el grupo de Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de béisbol de Panamá también tendrá que enfrentar a Colombia en el grupo A del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La novena cafetera fue la última en integrarse al grupo A, en el que ya estaban designados Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá.

La organización del torneo reveló este miércoles 9 de abril la confirmación final de los grupos.

Los colombianos lograron su clasificación luego de ganar de forma invicta el clasificatorio, que se disputó en la ciudad estadounidense de Tucson, Arizona, en marzo de 2025.

Por su parte, Panamá se prepara para participar por cuarta ocasión en este certamen, luego de avanzar de forma directa tras ubicarse en la tercera posición del grupo en el pasado Clásico Mundial de Béisbol.

