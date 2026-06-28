Colombia enfrentará a Ghana tras empatar con Portugal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Colombia terminó como líder del Grupo K del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Portugal este sábado en Miami, en un partido en el que los cafeteros hicieron más en busca del triunfo y que mostró a un equipo luso muy conformista.

Con este resultado, Colombia jugará los dieciseisavos de final contra Ghana el 3 de julio en Kansas City, mientras que Portugal se enfrentará a Croacia el 2 de julio en Toronto, y en octavos de final podría medirse a España.

La fiesta de Colombia estuvo a punto de ser completa en el descuento, pero un gol de Davinson Sánchez fue anulado por un fuera de juego milimétrico, de esos que solo capta el VAR.

El seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, había advertido en la previa que este partido llegaba mucho antes de tiempo por la calidad de ambos equipos, y no se equivocó: la primera mitad tuvo de todo, menos goles, y la segunda dejó una atmósfera más similar a una eliminatoria.

Group K standings are set 🔒 #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 28, 2026

A los dos minutos del pitido inicial un cabezazo de John Córdoba se marchó rozando el travesaño y puso sobre aviso a los pocos que podían tener dudas sobre la intensidad que le pondrían Colombia y Portugal pese a estar clasificados.

Sorprendido por el arranque, el combinado luso intentó sosegar con largas posesiones a su rival y a la amplia cantidad de colombianos que copaban las gradas, pero el peligro siguió siendo de Colombia, que encontraba Jhon Arias a su mejor activo por la derecha.

Dos arrancadas del centrocampista estuvieron a punto de subir el primer gol al marcador antes de la pausa de hidratación. Diogo Costa, con una impresionante mano a tiro de Córdoba evitó la primera, y poco después fue un defensa portugués quien sacó sobre la línea el remate de Arias.

El balón, los duelos individuales y los rechaces eran colombianos, pero a Portugal, que aguardaba replegado su oportunidad, le bastaban tres pases seguidos para llegar al área rival, casi siempre a hombros de un Joao Cancelo inconmensurable en ataque por la derecha.

Suyo fue el centro raso que falló a despejar un defensor dentro del área pequeña y que cayó en botas de Bruno Fernandes, con tiempo de sobra para pensar en la celebración. Fusiló a Camilo Vargas, pero una mano arriba del guardameta dejó el festejo para otro momento.

Un tiro lejano de Ruben Neves, que se marchó cerca del palo derecho de Vargas, y un remate desde dentro del área de Joao Felix, aprovechando un despiste de la zaga colombiana tras un saque de banda, metieron el miedo a una Colombia que fue de más a menos y agradeció el final de la primera mitad.

El segundo tiempo dejó la sorpresa de la salida de Cancelo, que una vez más volvió a ser letal en ataque y frágil en defensa, por Diego Dalot, así como la entrada de Joao Neves por Ruben Neves.

Néstor Lorenzo no tardó quince minutos en mover el banquillo, y Richard Ríos estuvo a punto de darle la razón con el cambio cuando remató desde segunda línea un centro lateral, pero su disparo no encontró puerta ante la atónita mirada de Costa.

Colombia seguía siendo más propositiva pese a que le valía el empate para terminar primera de grupo, mientras Portugal parecía no estar dispuesto a forzar de más por ese premio.

Así pareció entenderlo Lorenzo, que apostó por dar descanso a Jhon Arias y a James Rodríguez a los 75 de partido. El mediapunta hoy dirigió bien el ataque colombiano y gozó de un par de disparos lejanos peligrosos.

La entrada de Daniel Muñoz, quien hoy comenzó desde el banquillo para otorgarle descanso, generó dos nuevos chispazos colombianos a falta de cinco minutos, pero el marcador no se movió pese al tanto anulado a Sánchez.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias (Daniel Muñoz, m.87), Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Deiver Machado, Gustavo Puerta, Jhon Arias (Kevin Castaño, m.76), Jefferson Lerma (Richard Ríos, m.60), James Rodríguez (Juan Quintero, m.76); Luis Díaz, y John Córdoba (Luis Suárez m.60).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo (Diego Dalot, m.46), Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes (Matheus Nunes, 90+3), Vitinha (Samu Costa, m.71), Ruben Neves (Joao Neves, m.46), Bruno Fernandes, Joao Félix (Rafael Leao, m.71), Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

Seleccionador: Roberto Martínez.

Árbitro: Alireza Faghani (Australia). Amonestó al colombiano Gustavo Puerta.

Incidencias: Partido de la tercera jornada del Grupo K del Mundial 2026 disputado en el Hard Rock Stadium de Miami ante unos 64,478 espectadores.