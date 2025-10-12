Panamá, 12 de octubre del 2025

    AMISTOSO INTERNACIONAL

    Colombia golea a México y muestra su gran momento

    EFE
    Orbelín Pineda (i) de México disputa el balón con James Rodríguez (c) de Colombia este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia en el estadio AT&T en Arlington. EFE/Carlos Ramírez

    La selección de Colombia confirmó este sábado su excelente momento de forma deportiva, al golear por 0-4 a un México con numerosas carencias a ocho meses del Mundial de Fútbol 2026.

    En el AT&T de Arlington (Texas), Jhon Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lema y Johan Carbonero reflejaron en el marcador la superioridad del equipo colombiano dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

    Colombia comenzó mejor. En el minuto 11 James Rodríguez estuvo cerca de darle ventaja a su equipo con un remate de zurda.

    Santiago Giménez (i) de México disputa el balón con Willer Ditta de Colombia este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia. EFE/Carlos Ramírez

    Cinco minutos después James remató un centro al área, Lucumí aceptó el balón y de pierna zurda puso el 0-1.

    México mejoró, se hizo de la pelota y creó las mejores opciones, pero careció de puntería.

    El Tri salió con líneas adelantadas en el segundo tiempo, pero cuando mejor jugaba, James le puso un balón en el 56 a Díaz, letal con un toque de derecha a la salida del guardameta para el 0-2.

    A partir de ahí, hubo un solo equipo en la cancha.

    Luis Díaz, de Colombia, celebra un gol en un amistoso ante México en el estadio AT&T en Arlington. EFE/Carlos Ramírez

    Colombia fue por más y en el minuto 65 puso marcador de goleada con un derechazo de Lerma. Otro remate de Carbonero, tras asistencia de Juan Fernando Quintero, cerró la cuenta en el 87.

    México, apagado, creó su mejor oportunidad de gol en la última jugada del partido, en el 90, un remate de Germán Bertrame al poste.

    El próximo martes, el Tri enfrentará a Ecuador y Colombia a Canadá en amistosos de preparación de cara a la cita mundialista que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en el 2026.

    EFE

    Agencia de noticias

