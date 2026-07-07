Colombia y Suiza se disputan el último boleto a los cuartos de final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La única modificación de Colombia es el ingreso del delantero Luis Suárez en reemplazo de John Córdoba

El balón ya rueda en el duelo entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, con el conjunto sudamericano presentando un once muy similar al que utilizó frente a Ghana.

La única modificación es el ingreso del delantero Luis Javier Suárez en reemplazo de John Córdoba, quien quedó fuera por lesión.

Con Camilo Vargas bajo los tres palos, el técnico argentino Néstor Lorenzo mantiene su esquema 4-3-3. La defensa está integrada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el mediocampo lo conforman Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

En ataque, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez buscarán romper la resistencia de una Suiza que presenta dos cambios obligados respecto a su último compromiso, debido a las ausencias de Johan Manzambi y Rubén Vargas en la alineación titular.

Los europeos conservan a Gregor Kobel en la portería y su habitual sistema 4-2-3-1, con Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en la contención; mientras que Fabian Rieder y Ardon Jashari ocupan los lugares de Manzambi y Vargas para acompañar a Breel Embolo y Dan Ndoye en el frente de ataque.

El ganador de este compromiso se enfrentará el próximo sábado en Kansas City a Argentina, que este martes protagonizó una espectacular remontada al vencer 3-2 a Egipto en Atlanta, luego de estar dos goles abajo y darle vuelta al marcador en los minutos finales para asegurar su clasificación a los cuartos de final.