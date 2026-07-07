Panamá, 07 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 07 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mundial 2026

    Colombia y Suiza se disputan el último boleto a los cuartos de final

    La única modificación de Colombia es el ingreso del delantero Luis Suárez en reemplazo de John Córdoba

    Guillermo Pineda G.
    Colombia y Suiza se disputan el último boleto a los cuartos de final
    Aficionado posa para una foto antes del partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. EFE/EPA/BOB FRID

    El balón ya rueda en el duelo entre Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026, con el conjunto sudamericano presentando un once muy similar al que utilizó frente a Ghana.

    La única modificación es el ingreso del delantero Luis Javier Suárez en reemplazo de John Córdoba, quien quedó fuera por lesión.

    Con Camilo Vargas bajo los tres palos, el técnico argentino Néstor Lorenzo mantiene su esquema 4-3-3. La defensa está integrada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica, mientras que el mediocampo lo conforman Jefferson Lerma, Gustavo Puerta y Jhon Arias.

    En ataque, Luis Díaz, James Rodríguez y Luis Javier Suárez buscarán romper la resistencia de una Suiza que presenta dos cambios obligados respecto a su último compromiso, debido a las ausencias de Johan Manzambi y Rubén Vargas en la alineación titular.

    Los europeos conservan a Gregor Kobel en la portería y su habitual sistema 4-2-3-1, con Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji y Ricardo Rodríguez en defensa; Remo Freuler y Granit Xhaka en la contención; mientras que Fabian Rieder y Ardon Jashari ocupan los lugares de Manzambi y Vargas para acompañar a Breel Embolo y Dan Ndoye en el frente de ataque.

    El ganador de este compromiso se enfrentará el próximo sábado en Kansas City a Argentina, que este martes protagonizó una espectacular remontada al vencer 3-2 a Egipto en Atlanta, luego de estar dos goles abajo y darle vuelta al marcador en los minutos finales para asegurar su clasificación a los cuartos de final.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    Última Hora

    • 20:01 Colombia y Suiza, se disputan el último boleto a los cuartos de final Leer más
    • 19:49 Buses de turismo de gran tamaño no pueden ingresar al Casco Antiguo Leer más
    • 19:34 El laberinto panameño Leer más
    • 19:33 Agroferias: anuncian puntos de venta para el miércoles 8 de julio Leer más
    • 19:29 Panamá ya conoce su ruta por el sueño del Mundial 2027 Leer más
    • 19:25 Alfabetismos expandidos: aprender a pensar en la era tecnológica Leer más
    • 19:15 José Emilio Moreno es oficializado rector de la UP tras rechazo de recurso de nulidad Leer más
    • 18:57 Bloqueo en la desembocadura del río San San mantiene inundadas fincas y comunidades de Changuinola, según productor Leer más
    • 17:41 Pese al rechazo local, avanza la licitación de la nueva cárcel de Divisa  Leer más
    • 17:20 José Caballero protagonizó el partido con dos jonrones en la victoria de los Yankees  Leer más