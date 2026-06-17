Colombia y Uzbekistán chocan en el Azteca bajo la sombra de la historia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ambas selecciones se enfrentan por primera vez en su historia

El encuentro entre la Selección Colombia y Uzbekistán se disputará el miércoles 17 de junio de 2026 en el Estadio Azteca, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

El compromiso está programado para las 9:00 p. m. (hora de Panamá), en un horario estelar que marca el debut de ambas selecciones dentro del Grupo K.

El retorno de la Tricolor

Tras la amarga ausencia en el Mundial de Catar 2022, la Selección Colombia regresa respaldada por un proceso sólido que le devolvió la confianza bajo el mando del técnico Néstor Lorenzo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, reacciona en una rueda de prensa este martes en Ciudad de México. EFE/ Sashenka Gutiérrez

La consolidación de esta identidad competitiva llevó al equipo a disputar la final de la Copa América 2024 y a cerrar recientemente su etapa de preparación con un triunfo por 2-0 ante Jordania, gracias a un doblete de Jhon Arias.

Los cafeteros llegan con una plantilla madura y experimentada, con un promedio de 30,1 años de edad, donde el 96,2 % de sus futbolistas militan en clubes del exterior.

Luis Díaz encabeza la plantilla como el jugador más valioso del plantel, presenta una cotización que ronda los 70 millones de euros.

Sin embargo, el liderazgo anímico y futbolístico recaerá nuevamente sobre James Rodríguez.

Luis Díaz y James Rodríguez | Foto: EFE

El capitán acumula un peso histórico innegable: en sus participaciones mundialistas previas registra ocho partidos, 552 minutos disputados, cuatro asistencias y seis goles (todos en su actuación en Brasil 2014).

Su compañero Juan Fernando Quintero lo respaldó en la previa, definiéndolo como un líder que “marcó historia”.

Por su parte, el propio James envió un mensaje directo de motivación a la afición: “Aquí vamos, TODOS UNIDOS por nuestra selección”.

A pesar del optimismo actual en lo que será su séptima participación mundialista, el peso de la historia impone cautela.

La tristeza de la derrota de Colombia. Foto: EFE

En sus seis presencias previas en la Copa del Mundo, el balance de la Selección colombiana en partidos de debut es negativo, con dos victorias y cuatro derrotas:

. Chile 1962: derrota 2-1 ante Uruguay (gol de Francisco ‘Cobo’ Zuluaga).

. Italia 1990: victoria 2-0 frente a Emiratos Árabes Unidos (goles de Bernardo Redín y Carlos Valderrama).

. Estados Unidos 1994: derrota 3-1 ante Rumania (gol de Adolfo Valencia).

. Francia 1998: derrota 1-0 nuevamente ante Rumania.

. Brasil 2014: victoria 3-0 sobre Grecia (goles de James Rodríguez, Teófilo Gutiérrez y Pablo Armero).

. Rusia 2018: derrota 2-1 frente a Japón (gol de Juan Fernando Quintero).

¿Cómo clasificó Uzbekistán al Mundial 2026?

La selección de Uzbekistán accedió al Mundial tras un sólido recorrido en las eliminatorias de la AFC (Confederación Asiática de Fútbol), que otorgaba seis plazas directas y un cupo de repechaje entre 46 participantes.

Uzbekistán se ha clasificado a una Copa del Mundo por primera vez. Foto: BBC

Fase 1 y 2: Uzbekistán no disputó la Fase 1, reservada a selecciones con menor ránking FIFA dentro de la confederación.

En la Fase 2, igualó en la cima del Grupo E con Irán, sumando 14 puntos y dejando atrás a Turkmenistán y Hong Kong.

Fase 3: Los 18 clasificados se dividieron en tres grupos de seis, donde los dos primeros obtenían boleto directo.

En el Grupo A, Uzbekistán coincidió con Irán, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Kirguistán y Corea del Norte.

Irán lideró con 23 puntos y Uzbekistán sumó 21, asegurando su clasificación mundialista.

Lo que propone Uzbekistán

El combinado asiático, dirigido por el técnico italiano Fabio Cannavaro, vivirá su debut absoluto en una Copa del Mundo tras varios intentos fallidos en eliminatorias anteriores.

El seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, habla en una rueda de prensa este martes, en Ciudad de México. EFE/ Sashenka Gutiérrez

A diferencia de su rival, la selección uzbeka presenta un plantel más joven, con un promedio de 28,5 años, y solo el 42,3 % de sus jugadores compite fuera del país.

Su principal referencia defensiva es el central Abdukodir Khusanov, tasado en 50 millones de euros, quien representa una de las piezas más valiosas del equipo y será clave en la organización defensiva.

Posibles alineaciones

Uzbekistán (3-4-2-1): Yusupov; Abdullaev, Khusanov, Ashurmatov; Nasrullaev, Shukurov, Hamrobekov, Sayfiev; Fayzullaev, Urunov; Shomurodov.

Colombia (4-2-3-1): Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Lerma, Puerta/Ríos; Arias, James, Díaz; Luis Suárez.

En el grupo K, el margen de error es mínimo y el primer examen, en un escenario de máxima exigencia que marcará el tono de lo que está por venir.