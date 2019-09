El colombiano Sergio Higuita gana etapa 18 de la Vuelta a España

El colombiano Sergio Higuita (Education First) ganó en solitario este jueves la etapa 18 de la Vuelta a España entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra, tras la que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sigue líder.

Higuita, último superviviente de la escapada del día, cruzó el primero la meta por delante de Roglic, segundo, y del español Alejandro Valverde (Movistar), tercero.

Valverde arrebató el segundo puesto de la general a su compañero Nairo Quintana, que pagó el esfuerzo hecho la víspera y entró octavo en la meta de Becerril de la Sierra, tras los 177,5 km de la etapa.

🎙️ "Es un sueño estar corriendo una gran vuelta, sabía que podía ganar una etapa" / 🇬🇧 "The biggest victory of my career"

🍼 Con 22 años, @HiguitSergio logró otro triunfo muy joven en #LaVuelta19 y explica lo importante que es para @EFprocycling. pic.twitter.com/NIU0dtkHIz