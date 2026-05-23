Colombiano Yuberjen Martínez noquea a Bethancourt y conquista el título latino mosca OMB

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El colombiano dominó de principio a fin con una actuación contundente que lo proyecta hacia una oportunidad mundial.

El colombiano Yuberjen Martínez confirmó su favoritismo este viernes al conquistar el título latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo, tras derrotar por nocaut técnico al panameño Ángel Bethancourt a los 2:43 del octavo asalto en el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon.

Martínez dominó el combate de principio a fin y, hasta el momento de la detención, tenía amplia ventaja en las tarjetas, luego de imponerse en todos los episodios disputados. El colombiano, además, envió a la lona a Bethancourt en el quinto asalto, como parte de una actuación marcada por su velocidad y precisión ofensiva.

Desde el inicio del combate, el medallista olímpico mostró mayor rapidez de manos y constantes combinaciones al rostro del panameño, quien tuvo dificultades para descifrar el ritmo impuesto por su rival.

El colombiano encontró con frecuencia el jab y la mano derecha sobre la humanidad de Bethancourt, aprovechando espacios defensivos que fue identificando durante el desarrollo de la pelea.

Finalmente, el árbitro panameño Héctor Afú decidió detener las acciones en el octavo asalto, después de una seguidilla de golpes certeros de Martínez que dejaron sin respuesta clara al boxeador local.

“Supimos que le estábamos haciendo mucho daño con el jab, que no lo veía. También la mano trasera estaba entrando mucho y quisimos aprovechar esa ventaja de velocidad”, expresó Martínez tras la victoria.

El colombiano también consideró que la pelea pudo haberse detenido antes, debido al castigo acumulado sobre Bethancourt, aunque aseguró que respetó en todo momento las decisiones arbitrales.

“Pienso que la pudo haber parado antes, pero las decisiones las toma el árbitro arriba del ring y nosotros hicimos caso a todas las indicaciones”, comentó.

Martínez, quien disputó apenas su séptima pelea profesional, celebró la conquista del cinturón latino y reiteró que su objetivo es alcanzar una oportunidad por el campeonato mundial de las 112 libras.

“Hoy somos campeones latinos y vamos por ese título mundial con la palabra de Dios”, manifestó el colombiano.

El nuevo campeón también destacó el respaldo recibido por parte del público presente en Panamá y aseguró sentirse cómodo peleando en el país.

“Agradezco mucho a la gente de Panamá y a este escenario tan bonito. Me recuerda mucho a mi tierra en Turbo, Antioquia”, señaló.

Martínez indicó, además, que continuará buscando retos importantes dentro de la categoría mosca y lanzó un mensaje al resto de campeones de la división.

“Vamos a seguir trabajando para enfrentar a los mejores de las 112 libras. Aquí hay Yuberjen Martínez para rato”, sentenció.