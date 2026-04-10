Colón avanza; Chiriquí, Veraguas, Oeste y Darién definen últimos cupos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Colón dominó a Herrera con pitcheo sólido y ofensiva oportuna para asegurar su quinta semifinal consecutiva en el béisbol mayor.

La novena de Colón se unió a Bocas del Toro en la ronda semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor tras vencer por blanqueada 6-0 a Herrera en el estadio Claudio Nieto. Con la victoria, Colón alcanzó su quinta semifinal consecutiva y está a un paso de jugar su tercera final en cuatro años.

La ofensiva colonense avisó temprano, conectando dos sencillos en la parte alta de la segunda entrada, pero sin lograr concretar una anotación. En el siguiente episodio, en la parte alta del tercero, los colonenses lograron abrir el marcador.

Con dos outs en la pizarra, Jhadiel Santamaría conectó un cuadrangular al jardín izquierdo para anotar la primera rayita de su equipo.

La segunda carrera llegó en la parte alta de la quinta entrada, producto de un sólido trabajo colectivo en ofensiva. Con un out, Kevin Velásquez inició las acciones con un sencillo al jardín izquierdo, seguido de otro al derecho por parte de Omar Ortega. El cuarto bateador, Anmi Ortega, conectó otro imparable —también al derecho— que remolcó la carrera anotada por Velásquez, ampliando la ventaja a 2-0.

Los colonenses sentenciaron el enfrentamiento y la serie con un rally de cuatro carreras en la parte alta del sexto episodio. Jorge Bishop y Jason Patterson iniciaron el ataque con un sencillo cada uno, colocando hombres en las esquinas.

Un error tras un rodado al campocorto de Velásquez trajo al plato la tercera carrera y dejó corredores en primera y segunda. Luego, Omar Ortega bateó un rodado a segunda base que puso fuera a Velásquez en su intento de avanzar, pero mantuvo hombres en las esquinas.

Amir Ortega recibió base por bolas y, con las bases llenas, llegó el turno que definió el partido, nuevamente con Santamaría como protagonista. El jardinero conectó un doble al derecho que limpió las bases, remolcando tres carreras y poniendo el juego fuera del alcance de Herrera.

El resto del encuentro transcurrió sin sobresaltos, gracias a la sólida labor de los lanzadores Julio Denis y Carlos Rodríguez. Denis trabajó cinco episodios completos, permitió cinco imparables y ponchó a tres sin conceder boletos.

Rodríguez lanzó cuatro entradas perfectas, sin permitir imparables ni bases por bolas, y retiró por la vía del ponche a nueve bateadores rivales.

En ofensiva, Santamaría lideró el ataque al batear de 2-4, con cuadrangular, doble y cuatro carreras remolcadas.

Todo se define esta noche

Colón y Bocas del Toro ya aseguraron sus plazas en las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

Cortesía: Fedebeis.

Esta noche se definirán los últimos dos cupos con dos juegos decisivos a todo o nada en las series restantes, bajo la siguiente programación:

• Chiriquí vs. Veraguas – 7:00 p.m. – Estadio Kenny Serracín

• Panamá Oeste vs. Darién – 7:00 p.m. – Estadio Mariano Rivera