Colón busca liquidar la serie en el Mariano Bula

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Colón regresa al Mariano Bula con la serie empatada ante Bocas y la oportunidad de sellar su pase a la final sin viajar nuevamente.

La novena colonense volverá esta semana al Roberto Mariano Bula buscando clasificar a la serie final sin tener que regresar a Bocas del Toro. Para lograrlo, necesitará ganar los tres partidos consecutivos, que se disputarán entre jueves y sábado, con la serie semifinal igualada a un triunfo por bando.

En esta campaña, la primera en años disputada en el Mariano Bula, el regreso a casa le ha sentado bien al equipo de la costa atlántica. Tras un inicio con dos derrotas frente a Chiriquí (5-4) y Bocas del Toro (7-2), Colón encadenó cinco victorias consecutivas en su estadio ante Chiriquí Occidente (7-2), Panamá Metro (12-2), Coclé (4-3), Panamá Este (4-0) y Darién (8-7), antes de cerrar la temporada regular con una derrota por la mínima ante Panamá Oeste.

Esa racha fue clave para terminar en la cuarta posición del béisbol mayor. En la serie de ocho, Colón superó a Herrera 3-1, tras perder el primer partido en casa, y ahora busca que el Mariano Bula vuelva a ser un fortín para evitar regresar al Estadio Calvin Byron.

La semifinal ante Bocas del Toro ha sido cardíaca. Luego de que el primer juego, programado para el domingo, se suspendiera por lluvia, el duelo del lunes se decidió en la última entrada. Bocas ganaba 1-0 y estaba a dos outs del triunfo, pero dos triples impulsaron la remontada colonense para el 3-1 final.

El segundo partido, aunque el marcador luce más amplio, fue igual de intenso. Colón tomó ventaja de 2-0 hasta la baja del sexto, cuando un rally de cuatro carreras le dio la vuelta al juego a favor del campeón defensor. Bocas sentenció el triunfo con tres anotaciones más en el octavo, respaldado por una ofensiva de 12 imparables.

Ganar como visitante en postemporada siempre es clave, pero para hacer valer ese primer golpe, Colón necesita responder en casa. El objetivo mínimo es ganar dos partidos para regresar en ventaja a Bocas, pero el escenario ideal es barrer la serie en el Mariano Bula y sellar el pase a la final en su propio patio.