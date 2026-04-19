Colón gana por la mínima y extiende la semifinal ante Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una carrera de Edgar Muñoz en el octavo episodio definió un cerrado duelo de lanzadores y obligó el regreso de la serie a Changuinola.

La novena de Colón reaccionó a tiempo y mantuvo con vida su temporada al vencer 1-0 a Bocas del Toro este sábado, resultado con el que forzó el regreso de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 al estadio Calvin Byron de Changuinola.

El triunfo cortó la racha de tres victorias consecutivas del actual campeón y colocó la serie 3-2 aún a favor de los bocatoreños. Mientras tanto, Chiriquí, ya clasificado a la final desde el viernes, espera por su rival en la edición 83 del torneo.

En un partido dominado por el pitcheo desde el primer lanzamiento en el estadio Roberto Mariano Bula, Colón encontró la única grieta en el octavo episodio.

Jhadiel Santamaría se convirtió en el héroe de la noche al conectar el imparable que impulsó la única carrera del compromiso en los pies de Edgar Muñoz, suficiente para inclinar la balanza en un duelo donde cada batazo fue disputado.

Hasta ese momento, ambos cuerpos de lanzadores habían impuesto condiciones con autoridad. Por Bocas del Toro, el abridor Pedro Torres firmó una sólida actuación de siete entradas completas sin permitir carreras, en las que toleró cinco imparables, ponchó a cinco rivales y otorgó tres bases por bolas. Su dominio mantuvo a raya a la ofensiva colonense durante la mayor parte del encuentro.

Sin embargo, el relevo no pudo sostener el cero en el octavo capítulo, cuando Colón finalmente logró descifrar el pitcheo rival con el batazo oportuno de Santamaría.

Del otro lado, el derecho Harold Araúz fue igualmente dominante, e incluso más eficiente. El refuerzo chiricano trabajó la ruta completa de nueve episodios sin permitir anotaciones, aceptando cinco hits, con cinco ponches y sin conceder boletos.

Jhadiel Santamaría destacó al batear de 2-2 y remolcar una carrera, siendo pieza clave en la generación de peligro. Además, la defensa colonense respondió sin errores, respaldando el trabajo de su lanzador abridor en cada oportunidad.

El resultado obliga a trasladar nuevamente la serie a Changuinola, donde Bocas del Toro intentará cerrar la llave ante su afición, mientras que Colón buscará completar la remontada y avanzar a la final.