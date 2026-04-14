Colón rescata la joya de pitcheo de Manuel Campos en Bocas del Toro y toma ventaja en la serie semifinal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Bocas del Toro estuvo a tres out de la victoria y dijo adiós a 24 episodios consecutivos sin permitir carreras.

El arranque de la serie semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 tuvo de todo: dominio monticular, tensión hasta el final y un giro dramático en los últimos episodios. La novena de Colón vino de atrás para derrotar 3-1 a Bocas del Toro este lunes en el estadio Calvin Byron de Changuinola, tomando ventaja en la serie.

Luego de que la lluvia del domingo obligara a postergar el inicio, el esperado duelo entre los abridores Manuel Campos y Pedro Torres respondió a las expectativas durante siete episodios completos. Ambos lanzadores se enfrascaron en un pulso de alto nivel, limitando a las ofensivas y manteniendo el marcador en cero en “El Nido de la Tortuga”.

Bocas del Toro, líder de la ronda regular con marca de 11-5 y vigente campeón, parecía inclinar la balanza en la parte baja del octavo inning. Jonathan Mendoza llegó a base tras recibir un pelotazo, se estafó la intermedia y, tras un mal tiro de Jean Carrillo, llegó hasta el plato para romper el empate sin carreras.

Sin embargo, Colón tenía la última palabra y esa pasaba por romper los 24 episodios consecutivos de los brazos tortugueros sin permitir anotaciones.

En la parte alta del noveno episodio, la ofensiva colonense despertó: Amni Ortega abrió la entrada con un batazo hacia la banda contraria con el que llegó llegando hasta tercera base tras un resbalón del jardinero Jael Escobar.

Luego, con corredores emergentes en las esquinas, Jorge Bishop conectó una línea entre los jardines derecho y central que limpió las bases y le dio la vuelta al marcador. Acto seguido, Jason Patterson amplió la ventaja con un elevado de sacrificio que llevó otra carrera al plato, colocando el 3-1 definitivo.

El triunfo fue respaldado por una sólida labor de Manuel Campos, quien trabajó siete entradas y un tercio, permitiendo apenas tres imparables y una carrera sucia, con ocho ponches y dos boletos. Desde el bullpen, Julio Denis se encargó de mantener la ventaja con una entrada sin permitir anotaciones.

Por su parte, el lanzador izquierdo Pedro Torres destacó por Bocas del Toro con siete episodios en blanco, en los que toleró solo tres hits, pero no tuvo decisión.

A la ofensiva, Jorge Bishop fue la figura clave para Colón al remolcar dos carreras y batear de 4-2.

Bocas del Toro, que conectó cinco hits y jugó sin cometer errores, no pudo sostener la ventaja en el cierre y ahora buscará igualar la serie en el segundo encuentro en el Calvin Byron.