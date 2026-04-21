Colón vence a Bocas del Toro y fuerza un séptimo juego en la serie semifinal

NOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.

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La novena de Colón se mantiene con vida en la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, tras imponerse por 2-1 a Bocas del Toro la noche del lunes en el estadio Calvin Byron, en Changuinola, para igualar la serie y forzar un séptimo y decisivo encuentro.

El partido se mantuvo cerrado durante los primeros episodios, hasta que los colonenses lograron romper el cero en la parte alta del quinto inning. Jorge Bishop anotó la primera carrera del compromiso, impulsado por un imparable de José González ante los envíos del derecho Enrique Saldaña.

Colón amplió la ventaja en el sexto capítulo, esta vez con una carrera de “caballito” en las piernas de Edgar Muñoz, luego de que Bishop negociara una base por bolas con las bases llenas, colocando el 2-0 en la pizarra.

Bocas del Toro reaccionó en la parte baja del octavo episodio, cuando Carlos Sánchez conectó un sencillo remolcador para descontar y poner el juego a una carrera de diferencia. Ese mismo inning estuvo marcado por una interrupción tras una protesta del mánager Jorge Gallardo por una jugada de interferencia en la inicial, que terminó con Melvin Novoa siendo declarado out.

En el montículo, Carlos Rodríguez fue clave para la victoria de Colón, al trabajar 7.0 entradas, en las que permitió apenas un imparable, otorgó una base por bolas y ponchó a siete rivales. La derrota recayó en Enrique Saldaña, quien toleró dos carreras en 5.2 episodios, aunque concedió nueve boletos.

El cierre del encuentro quedó en manos de Manuel Campos, quien se acreditó el salvamento tras lanzar dos episodios, permitiendo tres hits y una carrera.

Con este resultado, la serie queda igualada y se definirá este martes en el mismo escenario, desde las 7:00 p.m., donde Colón y Bocas del Toro buscarán el boleto a la gran final del béisbol mayor panameño.