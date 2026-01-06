Colón y Metro chocan en un duelo clave este Día de Reyes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Colón y Panamá Metro se enfrentan urgidos de victoria en un Día de Reyes clave del béisbol juvenil, con ambos equipos buscando corregir errores y ganar confianza.

Las novenas de Colón y Panamá Metro se verán las caras este Día de Reyes en un duelo de alto voltaje, con ambos equipos necesitados de mostrar una cara distinta y sumar una victoria que alimente sus aspiraciones de levantar el trofeo de campeón. El encuentro se celebrará en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, con Metro haciendo las veces de local.

Los colonenses debutaron en esta nueva edición del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil de la peor manera imaginable. El sábado se enfrentaron al bicampeón defensor, la Leña Roja de Coclé, y fueron vapuleados 6-0, sin lograr conectar un solo imparable.

Los capitalinos, por su parte, también arrancaron el torneo con derrota. Panamá Metro fue superado por la novena de Panamá Oeste, cayendo por 8-7 en el Estadio Mariano Rivera.

La segunda salida de la novena de la costa atlántica fue más alentadora. El domingo, Colón derrotó a Darién 2-1, mostrando una mayor solidez defensiva respecto a su debut y una leve mejoría ofensiva, con cinco imparables.

Pese a la victoria y los ajustes en defensa, Colón sigue dejando dudas en ataque. Sus dos carreras llegaron en las partes bajas de la séptima y octava entrada, respectivamente, lo que refleja que el equipo pasó 15 entradas consecutivas sin anotar para iniciar el torneo.

Por el lado de Panamá Metro, los capitalinos fueron la nueva víctima de Coclé, que una vez más se perfila como el gran favorito a levantar el título por tercer año consecutivo. Metro cayó 5-3, luego de tomar ventaja en la tercera entrada y cederla en la sexta.

Esta derrota volvió a evidenciar las falencias defensivas de la novena capitalina en el arranque del campeonato. En dos partidos y 18 entradas, Metro ha permitido 13 carreras producto de 16 imparables, además de cometer una preocupante cantidad de errores.

En total, Panamá Metro ha cometido cinco errores en 18 episodios: cuatro en el primer encuentro y uno en el segundo ante Coclé. Si los capitalinos quieren mantener vivas sus aspiraciones al título, será indispensable realizar ajustes urgentes en defensa.

En otros duelos llamativos de la jornada, Coclé enfrentará a Panamá Este y Chiriquí Occidente recibirá a Veraguas. En total, seis partidos se disputarán en este Día de Reyes dentro del béisbol juvenil.

Calendario completo del martes

Todos los partidos de este Día de Reyes iniciarán a las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

Panamá Este vs. Coclé - Estadio José De La Luz Thompson

Panamá Oeste vs. Darién - Estadio Justino Salinas

Panamá Metro vs. Colón - Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Bocas del Toro vs. Los Santos - Estadio Calvin Byron

Chiriquí Occidente vs. Veraguas - Estadio Glorias Deportivas

Chiriquí vs. Herrera - Estadio Kenny Serracín