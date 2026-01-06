Panamá, 06 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Colón y Metro chocan en un duelo clave este Día de Reyes

    Colón y Panamá Metro se enfrentan urgidos de victoria en un Día de Reyes clave del béisbol juvenil, con ambos equipos buscando corregir errores y ganar confianza.

    Jaime Heilbron
    Colón y Metro chocan en un duelo clave este Día de Reyes
    José Murillo III busca devolver las sonrisas a la fanaticada de Panamá Metro con un campeonato. Foto: Cortesía/Fedebeis

    Las novenas de Colón y Panamá Metro se verán las caras este Día de Reyes en un duelo de alto voltaje, con ambos equipos necesitados de mostrar una cara distinta y sumar una victoria que alimente sus aspiraciones de levantar el trofeo de campeón. El encuentro se celebrará en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena, con Metro haciendo las veces de local.

    +info

    Kadir Barría recibe llamado al primer equipo del BotafogoCoclé mantiene su paso perfecto en el béisbol juvenil 2026

    Los colonenses debutaron en esta nueva edición del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil de la peor manera imaginable. El sábado se enfrentaron al bicampeón defensor, la Leña Roja de Coclé, y fueron vapuleados 6-0, sin lograr conectar un solo imparable.

    Los capitalinos, por su parte, también arrancaron el torneo con derrota. Panamá Metro fue superado por la novena de Panamá Oeste, cayendo por 8-7 en el Estadio Mariano Rivera.

    La segunda salida de la novena de la costa atlántica fue más alentadora. El domingo, Colón derrotó a Darién 2-1, mostrando una mayor solidez defensiva respecto a su debut y una leve mejoría ofensiva, con cinco imparables.

    Pese a la victoria y los ajustes en defensa, Colón sigue dejando dudas en ataque. Sus dos carreras llegaron en las partes bajas de la séptima y octava entrada, respectivamente, lo que refleja que el equipo pasó 15 entradas consecutivas sin anotar para iniciar el torneo.

    Por el lado de Panamá Metro, los capitalinos fueron la nueva víctima de Coclé, que una vez más se perfila como el gran favorito a levantar el título por tercer año consecutivo. Metro cayó 5-3, luego de tomar ventaja en la tercera entrada y cederla en la sexta.

    Esta derrota volvió a evidenciar las falencias defensivas de la novena capitalina en el arranque del campeonato. En dos partidos y 18 entradas, Metro ha permitido 13 carreras producto de 16 imparables, además de cometer una preocupante cantidad de errores.

    En total, Panamá Metro ha cometido cinco errores en 18 episodios: cuatro en el primer encuentro y uno en el segundo ante Coclé. Si los capitalinos quieren mantener vivas sus aspiraciones al título, será indispensable realizar ajustes urgentes en defensa.

    En otros duelos llamativos de la jornada, Coclé enfrentará a Panamá Este y Chiriquí Occidente recibirá a Veraguas. En total, seis partidos se disputarán en este Día de Reyes dentro del béisbol juvenil.

    Calendario completo del martes

    Todos los partidos de este Día de Reyes iniciarán a las 7:00 p.m. bajo el siguiente itinerario:

    • Panamá Este vs. Coclé - Estadio José De La Luz Thompson

    • Panamá Oeste vs. Darién - Estadio Justino Salinas

    • Panamá Metro vs. Colón - Estadio Juan Demóstenes Arosemena

    • Bocas del Toro vs. Los Santos - Estadio Calvin Byron

    • Chiriquí Occidente vs. Veraguas - Estadio Glorias Deportivas

    • Chiriquí vs. Herrera - Estadio Kenny Serracín

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ifarhu 2026: centros y horarios para el pago de becas de este 5 de enero. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más
    • Parque público, hotel y anfiteatro forman parte de los planes de desarrollo de Amador. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva York. Leer más
    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Ministra de Gobierno denuncia manejo irregular de expedientes en Arraiján durante traspaso de jueces de paz. Leer más