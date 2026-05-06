Colonense Batista firma una temporada destacada en su primer año en Portugal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Uriel Batista terminó su primera temporada en el voléibol portugués siendo el sexto jugador de la liga con más puntos y además se consolidó como la figura ofensiva del Leixões SC.

El panameño Uriel Batista cerró su primera temporada en la liga de voleibol de Portugal dejando un impacto inmediato, tanto en su equipo como en la competición.

El colonense, que se unió en agosto al Leixões SC, fue pieza determinante en una campaña que terminó con el conjunto en la tercera posición de la temporada 2025/2026, solo por detrás de dos gigantes del deporte portugués: Sporting CP y SL Benfica.

El Leixões completó una fase regular sólida con 15 victorias, consolidándose como el mejor equipo fuera del duopolio histórico que domina la disciplina en el país europeo. La confirmación del tercer lugar llegó hace pocos días, tras una trabajada victoria en cinco sets frente al Vitória SC, en un duelo que reflejó el carácter competitivo del equipo y la influencia de sus principales figuras.

Entre ellas, Batista destacó con autoridad. A sus 27 años y con una estatura de 1.97 metros, el panameño no solo lideró a su equipo en producción ofensiva, sino que también se posicionó entre los mejores jugadores de toda la liga.

Finalizó la temporada con 403 puntos, cifra que lo convirtió en el máximo anotador del Leixões y el sexto mejor de toda la competición.

Su consistencia quedó reflejada en el promedio de 4.33 puntos por set, registro que lo ubicó en la séptima posición global y como el más eficiente dentro de su equipo.

El propio club reconoció la magnitud de la campaña a través de sus plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram, Leixões calificó la temporada como “histórico”, destacando además el “orgullo” que representa el equipo para sus aficionados y el “respeto” que se han ganado por parte de sus rivales.

El embajador del voleibol

Para Batista, este rendimiento reafirma su condición como el principal exponente del voleibol panameño en la actualidad. Oriundo de Colón, es el único jugador nacional que ha competido en la División 1 del voleibol universitario de Estados Unidos (NCAA), un recorrido que ha sido clave en su desarrollo.

Sus inicios deportivos no estuvieron ligados al voleibol. En el colegio Rufo A. Garay, Batista destacaba en el baloncesto, disciplina que le permitió obtener una beca para trasladarse a Estados Unidos durante su adolescencia. Sin embargo, sería el voleibol el deporte que terminaría captando su potencial.

Su formación académica y deportiva incluyó pasos por Orange County Academy, Long Beach College y Concordia University Irvine, donde fue dirigido por Riley Salmon, exjugador olímpico y medallista de oro con Estados Unidos en Beijing 2008. Esa base competitiva le abrió las puertas del profesionalismo en Europa.

Antes de su llegada a Portugal, Batista militó en el Hebar Pazardzhik de Bulgaria durante la temporada 2024/2025, y también tuvo un paso por el practice squad del Verona en Italia tras finalizar su etapa universitaria.

Más allá de su rendimiento individual, Batista mantiene una visión clara sobre su rol en el crecimiento del voleibol en Panamá. En declaraciones ofrecidas el año pasado, dejó claro su objetivo de convertirse en un referente para las nuevas generaciones.

“Que me usen como herramienta para empujar el voleibol en Panamá. Que los jóvenes vean que sí se puede lograr, pero todo lleva un sistema. Hay que desarrollar talento desde sub-15 hasta categoría mayor. Luego, cuando entran en sub-21, pueden tener una ventana para jugar profesionalmente o ir a la universidad”.