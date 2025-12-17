Colonense Johny Ponte destaca entre los mejores adolescentes en aguas abiertas en Dubai

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El nadador panameño Johny Ponte, de apenas 14 años, firmó una destacada actuación internacional al competir en el Ocean Man World Final Championship 2025, evento celebrado el pasado 6 de diciembre en Dubái, Emiratos Árabes Unidos. El colonense representó a Panamá en el sprint de 2 kilómetros, una de las pruebas más exigentes del certamen de aguas abiertas.

Ponte, quien recientemente culminó sus estudios de octavo grado en el Colegio Bilingüe Eben-Ezer, llegaba a la competencia con una marca previa de 45 minutos en la distancia. En Dubái, el joven atleta logró una mejora sustancial de su rendimiento al detener el cronómetro en 37:35, registrando un ritmo promedio de 18:48 minutos y una velocidad de 3.19 kilómetros por hora, datos que reflejan un progreso significativo en su desempeño competitivo.

En la categoría junior masculino, Johny Ponte finalizó en la posición 25 entre 55 nadadores inscritos, en una prueba que reunió a jóvenes talentos de distintos países y escuelas de natación. Su resultado le permitió ubicarse en la mitad superior de la clasificación, pese a enfrentar un escenario de alto nivel y exigencia internacional.

A nivel general, considerando todas las categorías del evento —tanto en la rama masculina como femenina—, Ponte ocupó el puesto 90 entre un total de 512 participantes.