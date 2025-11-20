Comibox rindió homenaje al ’Naja’ Ibarra, el 13º campeón mundial de boxeo de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox) celebró el pasado miércoles por la noche un acto cargado de historia y gratitud al rendir homenaje al excampeón mundial mosca, Luis “El Naja” Ibarra, el decimotercer campeón istmeño y quinto del boxeo colonense.

El tributo se realizó en el marco del aniversario número 108 de la Comibox y reunió a diversas generaciones del boxeo panameño, entre ellas excampeones como Jorge “El Mocho” Luján y Ricardo “El Maestrito” Córdoba, actual comisionado de boxeo. También asistieron entrenadores, apoderados, comisionados, árbitros, jueces y periodistas especializados.

Los exboxeadores Jorge Luján y Reynaldo Hidalgo fueron invitados a la cena de aniversario de la Comibox. LP/Guillermo Pineda

También estuvieron presentes delegados de las comisiones de Chiriquí y Colón, y el asesor Raúl Ford, en representación de Pandeportes.

“El Mocho” recibió aplausos y ovaciones, un reconocimiento espontáneo de los asistentes hacia una leyenda panameña del peso gallo.

Durante el acto, el presidente de la Comibox, Jaime Salas, además de sumarse a los elogios hacia Ibarra, aprovechó para felicitar a la selección nacional de fútbol por su clasificación a la Copa Mundial de 2026. De igual manera destacó el aumento en los últimos años en peleas de boxeo profesional en Chiriquí y Veraguas.

La cena de aniversario de la Comibox se llevó a cabo en el hotel Sheraton. LP/Guillermo Pineda

La noche también incluyó un momento de memoria y celebración. El periodista Daniel Alonso presentó una reseña en video sobre la trayectoria de “El Naja” Ibarra, repasando sus inicios, sus combates emblemáticos y su impacto en el boxeo panameño. Ese recorrido audiovisual abrió paso a la entrega de una medalla de reconocimiento por parte del expresidente de la Comibox, Harmodio Cedeño, quien destacó la disciplina, el coraje y la brillantez técnica que distinguieron al excampeón colonense.

Un repaso a la carrera de “El Naja”

Luis Ibarra, nacido en Colón el 23 de febrero de 1953, dejó un registro profesional de 26 victorias y 5 derrotas, con 9 triunfos por nocaut. Debutó como profesional el 20 de julio de 1975 con una victoria por puntos ante Antonio Walker y, apenas cuatro años después, ya se encontraba en la élite mundial.

En su novena pelea conquistó el campeonato nacional mosca, un aviso temprano del talento que lo acompañaría durante toda su carrera. Ibarra, peleador zurdo y dueño de una notable habilidad técnica, alcanzó su primera corona mundial el 17 de noviembre de 1979 cuando viajó a Maracay para vencer por decisión al venezolano Betulio González, monarca mosca de la AMB. Ese triunfo, antecedido por su victoria ante el colombiano Prudencio Cardona, lo instaló entre los mejores del mundo.

Jaime Salas, presidente de la Comibox, junto al excampeón Luis Ibarra. LP/Guillermo Pineda

Aunque perdió el título en su primera defensa, Ibarra logró reconquistarlo el 6 de junio de 1981 al derrotar en el Luna Park de Buenos Aires al argentino Santos Benigno Laciar. Con este logro, se unió a Ismael Laguna e Hilario Zapata como los únicos panameños capaces de recuperar una corona mundial. Su reinado concluyó en México ante Juan Herrera, y tras su retiro en 1982 volvió brevemente en 1989 para disputar tres peleas antes de colgar definitivamente los guantes en 1990.