Comienza el Mundial en suelo estadounidense con el partido entre Estados Unidos y Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Estados Unidos comenzó este viernes el Mundial 2026 tras las ceremonias de inauguración el jueves en México y hoy en Canadá, a ritmo de hip hop con El Rapero Future y Lisa, antesala del primer partido entre el equipo de las Barras y las Estrellas y Paraguay.

El partido, que se disputará en el Estadio de Los Ángeles, en la ciudad de Inglewood, tiene previsto contar con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, en representación del ejecutivo estadounidense, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

El rapero estadounidense Future actúa durante el espectáculo previo al partido inaugural del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay. EFE

Una banda de guerra -con los percursionistas ataviados de los colores rojo, azul y blanco- abrió el espectáculo junto a una enorme réplica de la Copa del Mundo de la FIFA y ante un estadio todavía con muchas sillas vacías que se fueron llenando en el transcurso de la gala inaugural.

Haciendo alusión a la cultura de la costa oeste, la coreana Lisa apareció de blanco sobre una tabla de surf.

Poco después, la brasileña Anitta se sumó al escenario justo detrás de ella, en un recinto que, curiosamente, lucía medio vacío.

El concepto visual rindió homenaje a los grandes emblemas de Los Ángeles, recreando la famosa Ruta 66 y el icónico cartel de Hollywood.

Finalmente, todos los artistas se reunieron en el escenario principal junto a una réplica gigante de la Copa del Mundo, cerrando la primera parte del show por todo lo alto.