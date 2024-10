Comisionado de la MLS celebra el logro de Adalberto Carrasquilla

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Adalberto Coco Carrasquilla sigue recibiendo elogios por recibir el Jugador del Año de la Concacaf 2023/24.

Uno es Don Garber, comisionado de la Major League Soccer (MLS), al felicitar al panameño y considerarlo un gran representante de esta liga.

“¡Felicitaciones a Coco Carrasquilla por haber sido nombrado Jugador del Año de Concacaf!”, manifestó Garbe.

“Un honor increíble. Estamos orgullosos de que representes a la MLS en el escenario internacional”, agregó.

Carrasquilla superó en la votación a futbolistas como Christian Pulisic, Alphonso Davies, Leon Bailey, Jonathan David y Santiago Giménez.

“Quiero agradecerle a Dios por este Premio al jugador más valioso de la Concacaf, a mis compañeros de la selección, que sin ellos no hubiese sido posible, a la fanaticada por el apoyo, y a todos los que han formado parte de mi carrera a lo largo de estos años. Espero seguir creciendo junto a ustedes”, publicó Carrasquilla en su cuenta de Instagram.

Adalberto Carrasquilla 🇵🇦 is the 2023/24 Concacaf Men’s Player of the Year 🥇



¡Felicitaciones, Coco, eres un orgullo para la región de Concacaf!



More info📎https://t.co/Gl69m2a0KK pic.twitter.com/qsuxLSdcuR