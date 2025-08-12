Panamá, 12 de agosto del 2025

    Código Disciplinario

    Comité Disciplinario de la FIFA abre procedimiento contra Manuel Arias, presidente de la Fepafut

    Humberto Cornejo
    Manuel Arias durante la conferencia de prensa en la que detalló el trabajo que hacen contra el arreglo de partidos. Isaac Ortega

    La FIFA informó que su Comité Disciplinario abrió un procedimiento contra el presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), Manuel Arias Corco, quien ya había sido suspendido previamente por la cámara de enjuiciamiento del Comité de Ética.

    De acuerdo con el organismo, la investigación se debe a una posible infracción del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA, por el presunto incumplimiento de la sanción impuesta anteriormente por la cámara de enjuiciamiento.

    “El procedimiento está relacionado con un posible incumplimiento del artículo 21 del Código Disciplinario de la FIFA al supuestamente no respetar la decisión adoptada por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética de la FIFA”, publicó FIFA.

    Comunicado que presentó FIFA sobre el procedimiento a Manuel Arias.

    El artículo 21, titulado “Prohibición de acceso a estadios”, establece que:

    “La prohibición de acceso a estadios priva a una persona del derecho a entrar en los recintos del estadio o estadios, según el caso”.

    Arias cumplió el pasado 14 de julio una sanción de seis meses dictada por el Comité de Ética de la FIFA, tras el uso indebido de lenguaje contra la jugadora de la selección femenina, Marta Cox.

    En ese momento, la Fepafut comunicó que el dirigente no podría participar en actividades relacionadas con el fútbol federado durante el período de castigo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


