¿Cómo funcionará el ‘cooling break’ en el Mundial 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La FIFA anunció que todos los partidos de la Copa del Mundo del próximo año tendrán pausas de hidratación obligatorias de tres minutos en cada mitad, independientemente del clima o la temperatura.

El árbitro detendrá el juego a los 22 minutos de cada tiempo para que los jugadores puedan beber agua, sin importar el país anfitrión —Estados Unidos, Canadá o México—, o si el estadio cuenta con techo y aire acondicionado.

La FIFA destacó que la clara programación de las pausas servirá para ajustar tiempos de transmisión y planificación comercial. Los árbitros tendrán cierta flexibilidad en la aplicación cuando el partido se detenga poco antes de la marca de los 22 minutos.

“Esto se abordará en el momento con el árbitro”, señaló Manolo Zubiria, director del próximo certamen mundial.

La FIFA subrayó que la instrucción no pretende alterar el desarrollo del juego, sino garantizar seguridad y recuperación para los jugadores.

El organismo definió la decisión como una “versión simplificada y optimizada” de prácticas previas. Antes, las pausas estaban vinculadas a circunstancias climáticas específicas, con un umbral de 32 grados centígrados en el sistema global de temperatura de bulbo húmedo. Esa referencia ya no será necesaria. Ahora, todos los compromisos tendrán la interrupción programada, sin evaluación previa del calor.

El cambio llega después de varios episodios en el Mundial de Clubes organizado este año en Estados Unidos, donde el calor y la humedad afectaron el rendimiento de los futbolistas. En ese torneo, la FIFA reaccionó bajando el umbral para activar las pausas de enfriamiento e incrementando los puntos de hidratación alrededor del campo, con más agua y toallas disponibles. El tema de las altas temperaturas ha acompañado a los grandes certámenes en la última década. Antes del Mundial 2014, un tribunal brasileño obligó a la FIFA a implementar pausas o afrontar multas, en medio de intensas preocupaciones por el clima.

Además de la novedad reglamentaria, la FIFA confirmó que el Mundial tendrá tres ceremonias inaugurales, una en cada país sede. La primera será el jueves 11 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México, con el Tri enfrentando a Sudáfrica. Al día siguiente habrá celebraciones en Toronto, cuando Canadá juegue en el BMO Field, y en Inglewood, California, donde Estados Unidos verá acción en el estadio SoFi.