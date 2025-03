Cómo superar los errores en el deporte y seguir adelante

En el béisbol hay un dicho que reza: “El único que no comete errores es el que no juega”. Esta frase aplica a todas las disciplinas deportivas, ya que los atletas pueden obtener buenos o malos resultados.

Un ejemplo de ello fue la desafortunada jugada del futbolista José Córdoba en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf, cuando cometió una mano involuntaria en el área, lo que resultó en un penal que marcó la diferencia en el partido, que terminó con la victoria de México 2-1.

Sin embargo, lo más importante en estas situaciones es cómo un atleta las afronta y qué debe hacer para superarlas y evitar que afecten su carrera. Para conocer más sobre este tema, La Prensa conversó con la psicóloga deportiva Zurislay Camarena, quien explicó en detalle el impacto de los errores en los deportistas y cómo pueden manejar la presión psicológica.

El impacto de la presión en los deportistas

Camarena explicó que, al sentir presión, los atletas suelen tomar mayor conciencia de sus acciones y tratan de controlar excesivamente la ejecución de sus habilidades técnicas. Esto puede generar una pérdida de fluidez en su rendimiento y, en consecuencia, provocar más errores.

“Estas fallas pueden volverse abrumadoras y tener un efecto negativo grave en el desempeño posterior”, indicó la especialista.

Según Camarena, en estos casos el deportista puede experimentar un estado de ansiedad de rendimiento, caracterizado por una preocupación constante por cometer errores. Esto, a su vez, puede provocar bloqueos mentales y dificultades para ejecutar habilidades técnicas y tácticas que, en condiciones normales, serían sencillas.

“El deportista experimentará una falta de confianza; su autoestima y autoconfianza se verán afectadas al momento de tomar decisiones, y esto podría generar fatiga mental, impactando su enfoque y resistencia en el campo”, agregó.

En el caso de los futbolistas, la psicóloga señaló que pueden experimentar una variedad de emociones, desde tristeza y frustración hasta ira o, incluso, decepción.

“Estas emociones son completamente normales y humanas. Es importante entender que sentir dolor por la derrota es parte del proceso de ser un competidor”, enfatizó.

Estrategias para manejar la presión y aprender de los errores

¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Camarena indicó que la presión en el fútbol y en todos los deportes es casi inevitable, pero la forma en que los jugadores la manejan marca la diferencia entre el éxito y el fracaso. Además, existen diversas estrategias que pueden ayudar a los deportistas a afrontar la presión psicológica tras cometer un error o tener un mal rendimiento.

“El primer paso es reconocer y aceptar lo que se siente. No hay nada de malo en sentirse mal; de hecho, es un signo de que te importa. Hablar sobre estas emociones con compañeros de equipo, entrenadores o amigos puede ayudar a procesarlas de manera más efectiva”, explicó Camarena.

Además, destacó la importancia de cuidar el diálogo interno, ya que los pensamientos negativos pueden convertirse en los mayores enemigos del rendimiento.

“Los jugadores deben aprender a identificar y sustituir los pensamientos negativos por afirmaciones positivas y constructivas”, señaló.

Otra herramienta clave es la resiliencia a través de la exposición gradual, lo que significa simular escenarios de alta tensión en entrenamientos para que los deportistas aprendan a reaccionar ante la presión.

“Es fundamental establecer o redefinir metas. Tener objetivos claros sobre el rendimiento ayuda a mantener la motivación y a reducir la ansiedad generada por la presión de obtener grandes logros. Trabajar con un psicólogo deportivo puede ser útil para desarrollar una visión clara y realista de los objetivos personales y del equipo”, expresó la especialista.

También recomendó el uso de técnicas de relajación, como la respiración profunda y la visualización, que ayudan a reducir la ansiedad y mejorar la concentración antes y después de la competencia.

Sargent inches away from opening the score 😮‍💨 pic.twitter.com/lJI7CDUqkx