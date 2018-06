‘Hemos venido a competir y no a participar’, advierten futbolistas panameños

Panamá, junto a Islandia, serán las selecciones debutantes en un Mundial en Rusia-2018, pero eso no implica que el equipo canalero se conforme sólo con eso: “Hemos venido a competir y no a participar”, advirtió este sábado 9 de junio el defensa central Harold Cummings.

“Somos primerizos en el Mundial, por lo que estamos en desventaja con todas las selecciones, pero eso no quita que no seamos una selección que vino a competir y no a participar”, declaró en conferencia de prensa el defensor del San José Earthquakes, de la Major League Soccer (MLS) estadounidense.

“Vamos a entregarnos al máximo. Sabemos las selecciones que tenemos en frente, pero eso no nos va a quitar la idea de conseguir nuestro objetivo” de competir, insistió.

En su primera participación mundialista, Panamá jugará la primera fase en el grupo G contra Túnez, Inglaterra y Bélgica, que será el primer rival de los canaleros el próximo 18 de junio en Sochi.

🎥📸🗣🎙 Esta tarde los defensores Fidel Escobar y Harold Cummings conversaron respecto a Bélgica, también el VAR y sobre lo que ha sido para ellos estos primeros días en #Rusia2018. pic.twitter.com/nML9ib0twK — Samuel McCollin, FIFA (@FIFAWorldCupPAN) 9 de junio de 2018

Este sábado por la mañana, los hombres convocados por el técnico colombiano Hernán Darío Bolillo Gómez tuvieron una sesión fotográfica oficial y recibieron un curso de instrucción sobre el VAR. Ya por la tarde se volvieron a ejercitar por segunda vez en la cancha del Olympic Sports Centre de Saransk, el campo base panameño en Rusia.

“Estamos muy emocionados viviendo nuestro primer Mundial, pero sin dejar de lado la responsabilidad y la seriedad que ello significa”, reiteró Cummings, quien sobre el VAR se mostró partidario de su uso.

“Es una regla de la FIFA e independientemente del gusto o no gusto ya está estipulado y no se va a cambiar. En la MLS ya estamos acostumbrados al sistema y no veo nada negativo que afecte al fútbol, mejora el fair play y ayuda al árbitro, que no tiene ojos en la espalda para ver todo lo que ocurre en la cancha”.