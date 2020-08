Compromiso y profesionalismo: el pedido del DT Christiansen para los jugadores

Thomas Christiansen, nuevo entrenador de la selección de fútbol de Panamá, pidió dos conceptos a los jugadores a su llegada a las instalaciones del Buenaventura Pacific Sports Center en Coclé.

El técnico nacido en Dinamarca, pero formado futbolísticamente en España, destacó al final de su primer entrenamiento en la denominada burbuja que les exigirá a sus jugadores “compromiso” y “ser profesional”.

“Lo que se les exige aquí es compromiso, ser profesional y que tengan suerte, porque el fútbol también tiene su parte de suerte, pero no viene sola, hay que buscarla”, expresó el nuevo líder del banquillo panameño en declaraciones emitidas el pasado lunes al equipo de prensa de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut).





“El mensaje para los jugadores es que tienen que aprovechar esta oportunidad. Nunca se sabe cuando van a volver a ser llamados”. Thomas Christiansen, técnico de Panamá

Christiansen, de 47 años de edad, completó este martes su tercera sesión de trabajo con los jugadores convocados del plano local, tras completar el segundo entrenamiento de una doble jornada.

Los 24 jugadores llamados por el estratega europeo se instalaron desde el lunes en el Buenaventura para iniciar una concentración de 40 días, la cual se extenderá hasta el próximo 2 de octubre.

El técnico, con un pasado como entrenador en el fútbol inglés con el Leeds United, calificó sus primeros días en la concentración como “muy positiva”.

El primer entrenamiento en el Buenaventura significó tanto para los jugadores como para el entrenador, el retorno al fútbol, luego de varios meses de inactividad producto de la pandemia.





La última experiencia de Christiansen como entrenador había sido el pasado 28 de febrero cuando dirigió al Royal Saint Gilloise en la segunda división de Bélgica.

Lo mismo sucedió con los jugadores convocados, quienes en su gran mayoría no habían tenido contacto con un balón, desde que jugaron sus últimos partidos por el torneo local hace cinco meses en los primeros días del marzo.

Es por esto que el técnico europeo adelantó que los primeros trabajos serán de introducción, ante la pausa ocasionada por la llegada del nuevo coronavirus.

“Esta semana es de introducción”, recalcó el entrenador. “Como han estado muchos meses inactivos, hay que empezar desde cero porque si empezamos fuerte ya al cabo de una semana me he quedado con 15 jugadores y no es lo que quiero”, aclaró.

“Lo que quiero es que lleguen al final, cuando tengamos que disputar los partidos oficiales y que lleguen en las mejores condiciones, y para eso tenemos que trabajar desde cero que es el momento de ahora, pero a los chicos los he visto bien”, explicó.





Christiansen adelantó que los jugadores tendrán algunos días libres en las siguientes semanas.

En cuanto a los primeros trabajos, se comunicó que los jugadores se ejercitaron bajo la mirada del preparador físico Gustavo Avendaño.

Todos los convocados fueron monitoreados por un sistema de GPS para observar el rendimiento de cada jugador.

Sobre el viaje de dos horas en autobús, el nuevo capitán del barco panameño indicó que se le “hizo corto” ya que pudo apreciar algunos de los paisajes en el camino desde la capital a las instalaciones del Buenaventura.





Christiansen tuvo que cumplir con dos semanas de cuarentena obligatoria para poder unirse finalmente a la concentración. El técnico se unió finalmente con sus jugadores el pasado lunes, tras su llegada a Panamá el pasado 10 de agosto.

Recordemos que la selección nacional se mantendrá trabajando en la burbuja de Coclé hasta el mes de octubre cuando arranque la primera ronda de las eliminatorias de la Concacaf.

Panamá tiene programado debutar en el grupo D cuando reciba en casa a Barbados, el próximo 8 de octubre. Su segundo partido será el día 11 cuando visite a Dominica para cerrar los primeros dos partidos del grupo.





Por último, Christiansen aprovechó su primera aparición ante los micrófonos de la Fepafut para pedirles a sus jugadores que aprovechen la oportunidad.

“El mensaje para los jugadores es que tienen que aprovechar esta oportunidad. Nunca se sabe cuando van a volver a ser llamados. El que acaba de debutar en esta selección, en esta primera convocatoria, pueda que se quede aquí por 10 años, uno nunca sabe”, puntualizó.