    Eliminatorias Mundialista

    Henry Cárdenas P. / Guillermo Pineda G.
    Con 11 legionarios Panamá inicia su preparación para enfrentar a Surinam
    Los jugadores de la Sele escuchan las instrucciones del técnico Thomas Christiansen. LP/Elysée Fernández

    La selección de fútbol de Panamá inició la noche de este domingo 31 de agosto su preparación para enfrentar a Surinam, en el inicio de la última fase de la eliminatoria para la Copa del Mundo de 2026.

    El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen, arrancó los entrenamientos en el estadio Rommel Fernández con 11 legionarios y 2 figuras de la Liga Panameña de Fútbol.

    Jugadores que militan en el fútbol internacional como Édgar Yoel Bárcenas, José Luis Rodríguez, Fidel Escobar y Luis Manotas Mejía, entre otros, estuvieron presentes en la primera sesión de entrenamientos.

    Con 11 legionarios Panamá inicia su preparación para enfrentar a Surinam
    Primer entrenamiento de la selección antes de enfrentar a Surinam. LP/Elysée Fernández

    Figuras del Plaza Amador, Eric Davis y Everardo Rose, forman parte del equipo.

    Panamá visita a Surinam este jueves 4 de septiembre en Paramaribo, y el balón rodará a partir de las 4:30 p.m.

    El segundo partido de Panamá será de local ante Guatemala el lunes 8 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m., en el Estadio Rommel Fernández de la capital panameña.

    Con 11 legionarios Panamá inicia su preparación para enfrentar a Surinam
    Thomas Christiansen, técnico de la selección de Panamá. LP/Elysée Fernández

    El onceno de El Salvador también forma parte de este Grupo A de la eliminatoria de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

