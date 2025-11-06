Panamá, 06 de noviembre del 2025

    Convocatoria

    Alberto ‘Negrito’ Quintero regresa a la selección de Panamá para el cierre de las eliminatorias 2026

    Humberto Cornejo / Guillermo Pineda G.
    Alberto Quintero es uno de los líderes ofensivos de Plaza Amador. EFE/ Bienvenido Velasco

    Alberto Negrito Quintero vuelve a aparecer en una convocatoria del técnico Thomas Christiansen para los dos últimos compromisos de la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

    El volante del Plaza Amador vuelve a vestir la camiseta nacional desde el Final Four de la Liga de Naciones 2024.

    Alberto Quintero participó en la pasada edición de la Copa Oro 2023, en la que Panamá terminó segundo. EFE

    A sus 37 años, Quintero sigue demostrando vigencia y liderazgo dentro del fútbol panameño. Es una de las figuras del Plaza Amador, que conquistó el Torneo Apertura 2025, en el que el equipo logró el título nacional, y además tuvo un papel destacado en la Copa Centroamericana, donde su rendimiento fue elogiado por su entrega, velocidad y aporte ofensivo.

    Con 138 partidos oficiales con la selección, el Negrito es uno de los jugadores más experimentados en la historia de la Roja, y su regreso se da en un momento decisivo, cuando Panamá busca sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo.

    Además de Quintero, también regresan al equipo Carlos Harvey y Edgardo Fariña, ambos recuperados de lesiones que los alejaron de la competencia internacional. Otro que vuelve tras una larga recuperación es Jovani Welch, quien retoma su lugar en el mediocampo.

    Edgardo Fariña durante el partido contra México, en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf.. EFE

    Entre las ausencias más notables de esta convocatoria figuran José Córdoba, Jorge Gutiérrez y José Murillo, quienes no estarán disponibles para los duelos finales.

    Panamá enfrentará a Guatemala el 13 de noviembre y cerrará la fase clasificatoria el 18 de noviembre ante El Salvador, dos partidos que definirán su futuro en la ruta al Mundial 2026.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

