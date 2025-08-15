Panamá, 15 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa Centroamericana

    Con 17 años, Abraham Altamirano fue artífice del triunfo del CAI en la Copa Centroamericana

    Guillermo Pineda G.
    Con 17 años, Abraham Altamirano fue artífice del triunfo del CAI en la Copa Centroamericana
    Abraham Altamirano abraza a un compañero tras estrenarse como goleador del CAI. LP/Anel Asprilla

    El Club Atlético Independiente de La Chorrera consiguió este jueves en el Estadio Rommel Fernández una victoria tan necesaria como oportuna, al imponerse 3-1 al Verdes FC de Belice por el Grupo C de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, a solo seis días de un decisivo duelo ante el Deportivo Saprissa.

    El conjunto panameño arrancó con determinación y abrió el marcador al minuto 11 gracias a Ángel Valverde, quien definió de derecha dentro del área tras un pase preciso de Keny Bonilla.

    Con 17 años, Abraham Altamirano fue artífice del triunfo del CAI en la Copa Centroamericana
    Futbolistas del CAI celebran una de las anotaciones del partido. LP/Anel Asprilla

    Sin embargo, el alivio duró poco. Al 31’, Daiver Vega aprovechó un envío largo de Bryan Lozano para empatar con un remate cruzado de zurda desde el costado izquierdo.

    La respuesta del CAI llegó antes del descanso. Al 41’, el juvenil Abraham Altamirano, de apenas 17 años y con solo un partido previo en el primer equipo, devolvió la ventaja con un disparo de derecha luego de que Jair Modelo le sirviera la asistencia.

    El gol que selló la victoria llegó al minuto 82, cuando Rafael Águila ejecutó con potencia y colocación un tiro libre a corta distancia, inalcanzable para el guardameta rival.

    Las estadísticas reflejaron la superioridad local: 55% de posesión, siete saques de esquina y 18 remates, 11 de ellos a portería. Pese a la victoria, el equipo dirigido por Franklin Narváez volvió a recibir gol, una constante en sus últimos cuatro partidos.

    Narváez introdujo tres variantes respecto a la derrota 2-1 en Honduras ante Motagua, apostando por Víctor Ávila, Ángel Valverde y el debutante Altamirano. Este último, integrante de la Selección Sub-17 de Panamá, dejó buenas sensaciones con cuatro disparos —tres al arco— y un pase clave en sus 65 minutos de acción.

    Con este resultado, el CAI sigue en carrera por la clasificación, aunque sabe que la verdadera prueba será el próximo miércoles, cuando reciba al Saprissa en el mismo escenario. Antes, enfrentará este domingo al Atlético Nacional en el Muquita Sánchez por el torneo local, buscando llegar con impulso al crucial choque internacional.

    En el cierre de la fase de grupos, el CAI visitará al Cartaginés el 26 de agosto en el estadio Fello Meza.

    Con 17 años, Abraham Altamirano fue artífice del triunfo del CAI en la Copa Centroamericana
    Futbolistas del CAI posan antes del partido frente a Verdes. LP/Anel Asprilla

    Así va el Grupo C: En el otro compromiso de la jornada, Motagua y Cartaginés empataron sin goles en un partido de escasas oportunidades y protagonismo de los porteros. El debut del técnico español Javier López al frente del club hondureño dejó al Motagua líder con siete puntos (dos victorias y un empate), mientras que Cartaginés sumó apenas su primer punto.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Presidente Mulino a raíz de caso Nestlé: ‘Si no compran leche nacional, no importan’. Leer más
    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Idaan suspenderá planta de Chilibre por trabajos en toma de agua cruda este 16 y 17 de agosto. Leer más
    • ATTT aprueba uso de licencia de conducir digital en Panamá: estará en tu celular y trae estas ventajas. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • La batalla por los cielos: así compite Panamá contra otros centros de transporte aéreos de Latinoamérica. Leer más
    • Mulino alerta sobre ‘queso falso’ en el mercado panameño y exige identificarlos. Leer más