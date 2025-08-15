Con 17 años, Abraham Altamirano fue artífice del triunfo del CAI en la Copa Centroamericana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Club Atlético Independiente de La Chorrera consiguió este jueves en el Estadio Rommel Fernández una victoria tan necesaria como oportuna, al imponerse 3-1 al Verdes FC de Belice por el Grupo C de la Copa Centroamericana Concacaf 2025, a solo seis días de un decisivo duelo ante el Deportivo Saprissa.

El conjunto panameño arrancó con determinación y abrió el marcador al minuto 11 gracias a Ángel Valverde, quien definió de derecha dentro del área tras un pase preciso de Keny Bonilla.

Sin embargo, el alivio duró poco. Al 31’, Daiver Vega aprovechó un envío largo de Bryan Lozano para empatar con un remate cruzado de zurda desde el costado izquierdo.

La respuesta del CAI llegó antes del descanso. Al 41’, el juvenil Abraham Altamirano, de apenas 17 años y con solo un partido previo en el primer equipo, devolvió la ventaja con un disparo de derecha luego de que Jair Modelo le sirviera la asistencia.

El gol que selló la victoria llegó al minuto 82, cuando Rafael Águila ejecutó con potencia y colocación un tiro libre a corta distancia, inalcanzable para el guardameta rival.

Las estadísticas reflejaron la superioridad local: 55% de posesión, siete saques de esquina y 18 remates, 11 de ellos a portería. Pese a la victoria, el equipo dirigido por Franklin Narváez volvió a recibir gol, una constante en sus últimos cuatro partidos.

Narváez introdujo tres variantes respecto a la derrota 2-1 en Honduras ante Motagua, apostando por Víctor Ávila, Ángel Valverde y el debutante Altamirano. Este último, integrante de la Selección Sub-17 de Panamá, dejó buenas sensaciones con cuatro disparos —tres al arco— y un pase clave en sus 65 minutos de acción.

Con este resultado, el CAI sigue en carrera por la clasificación, aunque sabe que la verdadera prueba será el próximo miércoles, cuando reciba al Saprissa en el mismo escenario. Antes, enfrentará este domingo al Atlético Nacional en el Muquita Sánchez por el torneo local, buscando llegar con impulso al crucial choque internacional.

En el cierre de la fase de grupos, el CAI visitará al Cartaginés el 26 de agosto en el estadio Fello Meza.

Así va el Grupo C: En el otro compromiso de la jornada, Motagua y Cartaginés empataron sin goles en un partido de escasas oportunidades y protagonismo de los porteros. El debut del técnico español Javier López al frente del club hondureño dejó al Motagua líder con siete puntos (dos victorias y un empate), mientras que Cartaginés sumó apenas su primer punto.