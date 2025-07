Con 33 atletas, Panamá apunta a mejorar su actuación en los Panamericanos Junior Asunción 2025

Con la vista puesta en superar los resultados alcanzados en la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, celebrados en Cali en 2021, donde Panamá conquistó cinco medallas de bronce, la presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young, dejó claro que las expectativas para Asunción 2025 son altas.

Sin embargo, también insistió en que más allá del conteo de preseas, el foco está puesto en el desarrollo integral de los atletas y en la consolidación de un proceso deportivo sólido.

Tras la asamblea extraordinaria celebrada en el Hotel Sheraton, que sirvió para la presentación oficial de las delegaciones nacionales que participarán en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los XII Juegos Mundiales Chengdú 2025, Young se mostró entusiasta al hablar del trabajo que se ha hecho en los últimos años y del potencial que tiene esta nueva generación de deportistas panameños.

“La tarea no se hace ahora con la presentación de la delegación. Esto es un trabajo de largo aliento. Muchos de estos atletas no están hoy aquí porque están compitiendo internacionalmente, puliendo su preparación. Son jóvenes que, aunque no sean tan conocidos para el público, tienen detrás un proceso muy bien estructurado”, aseguró Young.

La delegación panameña para Asunción 2025 estará conformada por 33 atletas que competirán en 14 deportes y 16 modalidades. La representación incluye disciplinas como atletismo, natación, lucha, gimnasia, taekwondo, esgrima, entre otras. Además, estarán acompañados por 16 entrenadores y un equipo multidisciplinario del COP, incluyendo psicólogos, fisioterapeutas y personal de comunicaciones.

Entre las figuras destacadas que portarán la bandera nacional en la ceremonia de apertura, se encuentran Ana Lucía Beitia (gimnasia) e Isaac Dorati (esgrima), seleccionados como abanderados de la delegación panameña.

Consultada sobre el objetivo en cuanto a medallas, Young respondió con optimismo, aunque con los pies en la tierra: “Cuando se hace la tarea, los resultados llegan. Nuestra meta siempre es superarnos“, comentó. “No te voy a mentir, el programa deportivo de estos juegos no es el más favorable para los deportes en los que históricamente Panamá tiene más opciones, como el boxeo, que no está incluido. Pero en otros deportes hemos crecido, y eso se verá reflejado”.

La presidenta del COP subrayó que esta edición presenta un reto distinto, ya que el programa deportivo favorece disciplinas más tradicionales en el sur del continente. Aun así, resaltó que Panamá ha hecho un trabajo estratégico para colocar a sus atletas en condiciones de competir con nivel.

“Estos son atletas que ya tienen psicólogos, entrenadores de alto rendimiento, gracias al Programa Nacional de Entrenadores. Ya no es como antes, cuando los jóvenes llegaban sin preparación. Hoy muchos de ellos han tenido fogueo y han sido detectados desde temprano en sus carreras”, explicó.

Aunque Young no especificó una cifra exacta de medallas para Asunción 2025, dejó entrever que las cinco obtenidas en Cali 2021 es solo una base sobre la cual se espera crecer.

En paralelo, Panamá también tendrá representación en los Juegos Mundiales de Chengdú, del 7 al 17 de agosto. Allí competirán Jacqueline Arosemena, en jiu-jitsu, y Eric Anell Acosta, en triatlón.

Ambos atletas llegan tras exigentes procesos de clasificación. En el caso de Acosta, Young recordó con emoción su compromiso: “Hace un año me pidió una cita y me dijo: ‘quiero hacer esto, esto y esto’. Hoy me dijo: ‘cumplí lo que me había propuesto’. Es muy bonito ver cómo los sueños se hacen realidad”.

Sobre la posibilidad de que Panamá sea sede de unos Juegos Panamericanos Junior en el futuro, la miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) no lo descartó y aseguró que el país tiene las condiciones logísticas y de infraestructura necesarias.

“Panamá tiene con qué. Solo falta voluntad y creérnoslo. Hay que salir primero de la responsabilidad que implican los Juegos Suramericanos de la Juventud 2025, pero yo estoy convencida de que podemos hacerlo. Tenemos estadios, alojamiento, transporte, todo. Solo hace falta que el país lo entienda y se lo proponga”, comentó.

Los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 se celebrarán del 9 al 23 de agosto en Paraguay, y se perfilan como el evento deportivo más importante en la historia de ese país. La presidenta del COP confía en que será una experiencia inolvidable para los jóvenes atletas panameños.

“Muchos de ellos debutarán en un evento del ciclo olímpico. Estoy segura que será una vivencia que marcará sus vidas”, concluyó Young.