Con Armando Cooper hubo superioridad y manejo de la pelota, asegura DT del Sporting San Miguelito tras un valioso empate en Guatemala

Sporting San Miguelito sumó su primer punto en la Copa Centroamericana Concacaf 2025 tras empatar 1-1 este jueves como visitante ante el Municipal, en un duelo disputado ante casi 10 mil aficionados en el estadio El Trébol de Ciudad de Guatemala.

El conjunto panameño silenció el ambiente festivo en apenas dos minutos de juego con un gol de Martín Ruiz, quien conectó de cabeza un tiro libre cobrado por Yair Jaén. El tanto sorprendió a los locales, que estrenaban oficialmente su nuevo sistema de iluminación para partidos nocturnos.

Municipal, dirigido por el nicaragüense-guatemalteco Mario Acevedo, reaccionó con fuerza en busca del empate y lo encontró al minuto 32 por intermedio de Rodrigo Saravia, tras una gran asistencia del argentino Cristian Hernández. A partir de ahí, los guatemaltecos dominaron el ritmo del partido, pero sin efectividad en la zona de definición.

La figura del arquero veragüense Marcos de León fue clave para conservar la igualdad, especialmente con una intervención salvadora al minuto 94, cuando desvió con un vuelo espectacular un cabezazo del cubano Yasniel Matos. También detuvo un peligroso tiro libre de José Carlos Martínez en los minutos finales.

El Sporting, que disputaba su primer partido del torneo, mostró orden táctico, compromiso defensivo y un debut alentador de su nuevo refuerzo estelar: el mundialista Armando Cooper. El volante colonense jugó 72 minutos, completó el 86% de sus regates y aportó control y experiencia en la mitad de la cancha.

El técnico César Aguilar valoró el esfuerzo de su equipo y el impacto inmediato de Cooper.

“A pesar de que Municipal tiene grandes figuras y un sistema ofensivo que ya preveíamos, pudimos soportarlo hasta el último minuto. Un punto en este terreno tan corto es muy valioso”, destacó el entrenador en conferencia posterior al encuentro.

Sobre el planteamiento táctico, Aguilar explicó: “No salimos a jugarle con espejo. Sabíamos que con el potencial que tenemos en el medio campo, y especialmente con la incorporación de Cooper, podíamos generar superioridad y manejar mejor la pelota”.

El entrenador también elogió la actitud de sus jugadores, resaltando la disciplina y concentración durante los 90 minutos.

“Muchas veces no se puede tener la posesión. Tocó defender, y lo hicimos bien. Es un torneo corto y había que sumar como fuera”, comentó.

Con este resultado, Municipal quedó con dos puntos en dos partidos y cayó al tercer puesto del Grupo B. En la próxima fecha recibirá al Real España de Honduras, mientras que cerrará la fase de grupos visitando al Herediano de Costa Rica.

Por su parte, Sporting San Miguelito se prepara ahora para recibir a Diriangén, líder del grupo con 4 unidades, en lo que será un partido clave para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Antes enfrentará al Árabe Unido por la cuarta fecha del torneo de Clausura 2025 de LPF. Rojinegros y colonenses se medirán este domingo a partir de las 6:15 p.m. en el COS Sports Plaza.