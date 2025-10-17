Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Juegos Centroamericanos

    Con el pie derecho: Panamá brilló en su debut en hockey y fútbol playa

    Jaime Heilbron
    Con el pie derecho: Panamá brilló en su debut en hockey y fútbol playa
    Panamá brilló en su debut en los Juegos Centroamericanos 2025. La selección de hockey derrotó 6-0 a Nicaragua y la de fútbol playa 3-1 a Guatemala. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Si se soñaba, no hubiese salido mejor. La delegación panameña que participa en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 inició su participación con el pie derecho, impulsada por las actuaciones de las selecciones de hockey sobre césped y fútbol playa.

    El equipo de hockey aplastó 6-0 a Nicaragua. Los goles fueron anotados por Eduardo Gordon, Jasson Miranda, Adonys Rodríguez, Rodrigo Flores, Yomar Martínez y Rocendo Villanueva.

    Con el pie derecho: Panamá brilló en su debut en hockey y fútbol playa
    La selección de hockey sobre césped de Panamá venció a Nicaragua 6-0. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    La selección de fútbol playa, por su parte, venció a Guatemala 3-1. Los goleadores fueron José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar.

    Con el pie derecho: Panamá brilló en su debut en hockey y fútbol playa
    La selección de fútbol playa de Panamá venció a la de Guatemala 3-1. Cortesía: Comité Olímpico de Panamá.

    Ambos equipos volverán a competir este sábado. El conjunto de hockey sobre césped lo hará en doble turno, enfrentándose a El Salvador a las 10:00 a.m. y luego a Nicaragua a las 2:00 p.m.

    El equipo de fútbol playa volverá a la arena este sábado a la 1:00 p.m. para enfrentarse a El Salvador.

    En esta edición de los XII Juegos Centroamericanos, Panamá estará representada por un total de 505 atletas. El certamen se llevará a cabo en Guatemala hasta el 30 de octubre, con subsede en Panamá para las disciplinas de flag football y esports.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más