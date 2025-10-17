Con el pie derecho: Panamá brilló en su debut en hockey y fútbol playa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Si se soñaba, no hubiese salido mejor. La delegación panameña que participa en los Juegos Centroamericanos de Guatemala 2025 inició su participación con el pie derecho, impulsada por las actuaciones de las selecciones de hockey sobre césped y fútbol playa.

El equipo de hockey aplastó 6-0 a Nicaragua. Los goles fueron anotados por Eduardo Gordon, Jasson Miranda, Adonys Rodríguez, Rodrigo Flores, Yomar Martínez y Rocendo Villanueva.

La selección de fútbol playa, por su parte, venció a Guatemala 3-1. Los goleadores fueron José Escobar, Ameth Ramos y Abdiel Escobar.

Ambos equipos volverán a competir este sábado. El conjunto de hockey sobre césped lo hará en doble turno, enfrentándose a El Salvador a las 10:00 a.m. y luego a Nicaragua a las 2:00 p.m.

El equipo de fútbol playa volverá a la arena este sábado a la 1:00 p.m. para enfrentarse a El Salvador.

En esta edición de los XII Juegos Centroamericanos, Panamá estará representada por un total de 505 atletas. El certamen se llevará a cabo en Guatemala hasta el 30 de octubre, con subsede en Panamá para las disciplinas de flag football y esports.