    COPA DE CAMPEONES DE CONCACAF

    Con la frente en alto: Sporting cae eliminado por el gol de visitante

    Sporting San Miguelito empató 0-0 ante LA Galaxy, quedando eliminado por el gol visitante tras una eliminatoria intensa y defensivamente estupenda.

    Jaime Heilbron
    El Sporting San Miguelito se despidió de la Copa de Campeones de la Concacaf tras empatar 0-0 contra el LA Galaxy en California y ser eliminado por el gol de visitante. EFE/ Bienvenido Velasco

    En el Dignity Health Sports Park de Carson, California, Sporting San Miguelito firmó un empate 0-0 ante LA Galaxy, quedando eliminado por el factor del gol de visitante (1-1 global) tras haber empatado en la ida en Panamá, en una serie marcada por la resistencia y el dramatismo.

    Desde el pitazo inicial, el conjunto estadounidense asumió el control con posesión dominante y presión alta, intentando inclinar la cancha desde los primeros minutos.

    Marco Reus fue protagonista en cada pelota detenida, mientras el Sporting entendía rápidamente que su misión sería resistir el vendaval inicial.

    A pesar del dominio californiano, la primera ocasión clara del partido fue panameña. Al minuto 12, Héctor Hurtado conectó de cabeza tras un tiro de esquina, pero el balón pasó apenas desviado.

    El Galaxy respondió con insistencia. Al 29’, tres remates consecutivos dentro del área fueron bloqueados por Joriel Valencia, en una secuencia que mantuvo con vida al equipo istmeño.

    El momento más tenso llegó al 32’. Gabriel Pec parecía que abría el marcador tras recibir una asistencia de Joseph Paintsil, pero el VAR anuló la jugada por fuera de juego, salvando al Sporting.

    Con el paso de los minutos, José Calderón comenzó a erigirse como figura. El veterano guardameta controló remates de Gabriel Pec, Joseph Paintsil y Klauss, transmitiendo seguridad bajo presión constante.

    Al finalizar el primer tiempo, la tónica para el segundo estaba clara: el 0-0 clasificaba al Galaxy, lo que obligaba al Sporting a buscar el gol.

    En el segundo tiempo ingresó desde el arranque Ángel James por Gustavo Herrera en busca de mayor profundidad ofensiva. Más tarde entrarían Ángel Orelien, Ramses De León y Julio Betancourt, agotando recursos en el intento final.

    La oportunidad más clara del complemento fue para los panameños. Al 54’, Armando Cooper remató desde la media luna y el balón pasó por encima del travesaño, en el aviso más serio del Sporting.

    El Galaxy, cómodo con el resultado, manejó los tiempos sin urgencia, aunque volvió a exigir a Calderón en varias acciones.

    En los minutos finales, el partido se calentó. Hubo amarilla para Ángel James, reclamos en el área y tensión en cada balón detenido.

    Al 90’, el Sporting tuvo una última aproximación, pero ni Ángel James ni Ramses De León lograron conectar con claridad.

    Tras tres minutos añadidos y con el balón mayormente en campo panameño, llegó el silbatazo final.

    Sporting San Miguelito quedó eliminado por el criterio del gol visitante, pero se marcha con una actuación digna, ordenada y competitiva ante un rival de peso internacional. El onceno panameño demostró a lo largo de los 180 minutos que pertenecía en ese scenario y que no fue casualidad el que estuviese ahí.

