Con Valverde, el Madrid dispara su moral antes de viajar a Manchester

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Real Madrid se impuso al Elche (4-1), sin apuros y sin forzar la máquina, con nueve lesionados y cinco jugadores del filial con presencia en el campo, para meter presión al Barcelona en el pulso por la Liga.

Con la resaca de la goleada en la ida de octavos de la Liga de Campeones contra el Manchester City y la mente puesta en la vuelta del martes, los de Arbeloa superaron con claridad a un Elche que no conoce la victoria en 2026.

Un equipo en el momento más álgido de la temporada, el Real Madrid, ante la peor racha del año, la de un Elche que podría caer a puestos de descenso al finalizar la jornada, dependiendo del resultado del Mallorca. De soñar con Europa tras un inicio de curso fulgurante a encontrarse con una dura realidad en su vuelta a Primera División.

Desde el inicio del partido y creciendo por momentos, sobre todo en la jugada final de la primera parte en la que, con el tiempo cumplido, como se puede ver en los partidos de Liga -no en ‘Champions’- en el videomarcador 360º del Bernabéu, su equipo fue incapaz de colgar el balón al área.

Federico Redondo, hijo de Fernando, no hizo honor a su padre en el césped que le encumbró en la élite y tampoco a las órdenes de su técnico, en busca de un imposible. No fue el día para Redondo, autor de la falta que propició el 1-0 del Real Madrid, de una pérdida que estuvo cerca de provocar un penalti, que él mismo enmendó, y perdiendo la marca a Fede Valverde en el 2-0.

El uruguayo no entiende de cansancio. 72 horas después de su triplete contra el Manchester City, volvió a marcar. En otro recurso diferente, de calidad, que pone de relieve su estado de forma. Le sale todo.

Conducción desde el centro del campo, pared con Fran García, ganándose la titularidad en Mánchester por las lesiones a pesar de ser la tercera opción en el lateral izquierdo, recorte en la frontal del área para acomodarse el balón a la pierna derecha y golpeo, con el interior, directo a una escuadra en el minuto 45.

Sutileza en el golpeo que no tuvo en el primer gol. De las botas de Fede Valverde se originó el tanto inicial en el minuto 39. Disparo fuerte de falta que Matías Dituro se quitó como pudo, Adrià Pedrosa -quien sustituyó a Buba Sangaré tras un golpe en la cabeza- despejó al medio y Antonio Rüdiger marcó su primer gol de la temporada. El octavo con la camiseta del Real Madrid.

Un 2-0 al descanso que dio tranquilidad a un Real Madrid que saltó al césped conteniendo esfuerzos. Más aún con el marcador favorable.

Tanto que Arbeloa comenzó a dar descansos. Del minuto 58 al 64, seis jugadores que saldrán, salvo contratiempo, de inicio en ‘Champions’ fueron sustituidos.

Vinícius, quien rozó el gol en un contragolpe en el minuto 48 pero Brahim decidió definir, disparando alto, en lugar de pasar el balón a su compañero con el guardameta Dituro vencido, Valverde, Tchouaméni, Rüdiger, Brahim y Thiago Pitarch, convertido de canterano a titular de forma fugaz, se fueron al banquillo.

La mente, en Mánchester mientras Arbeloa veía, aún, más refrendada su apuesta por los canteranos. Sin miedo a que un gol del Elche, sin peligro, pudiera inquietar el resultado. Es más, fue al revés. Un centro de Dani Yáñez lo remató Dean Huijsen en el minuto 66 para firmar el 3-0.

Con siete canteranos, cuatro de ellos aún con ficha del filial, y una edad media de 23,3 años, acabó el Real Madrid el partido ante el Elche. Solo un desafortunado gol en propia puerta de Manuel Ángel en el minuto 85, al cortar un centro lateral de Grady Diangana, empañó su presencia en el terreno de juego.

“Me han traído hasta aquí y saben que tienen una grandísima oportunidad, ahora mismo el entrenador del primer equipo les conoce mejor que nadie. La exigencia que les transmito es la del Real Madrid y cuento con ellos”, dijo Arbeloa sobre los canteranos en su presentación el 13 de enero.

Dicho y hecho. Eso sí, con ‘ayuda’ de una larga lista de ausencias, nueve por lesión y una por sanción.

Un día redondo para el Real Madrid que cerró Arda Güler con una demostración de que los de Arbeloa están con la flecha hacia arriba. Todo de cara sobre el césped.

Arda Guler, felicitado por sus compañeros tras conseguir el cuarto gol de su equipo durante el encuentro correspondiente a la jornada 28 de Laliga EA Sports que disputan este sábado Real Madrid y Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Sergio Pérez.

El turco marcó un gol inverosímil, que solo pasó por su cabeza. Disparo desde unos 60 metros de distancia, con Dituro adelantado, que se coló en la portería para el 4-1 definitivo antes de la visita a un Manchester City que, en contraste, este sábado no pasó del empate a uno en el campo del West Ham.

Ficha técnica:

4 – Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger (Diego Aguado, m.61), Huijsen, Fran García, Tchouaméni (Dani Yáñez, m.58), Camavinga, Thiago Pitarch (Manuel Ángel, m.64), Fede Valverde (Arda Güler, m.58), Brahim (César Palacios, m.64) y Vinícius (Gonzalo, m.58).

1 - Elche: Dituro; Buba Sangaré (Adrià Pedrosa, m.23), Chust, Affengruber (Pedro Bigas, m.74), Petrot (Josan, m.64), German Valera; Martim Neto (Grady Diangana, m.74), Febas, Redondo (Aguado, m.64), Lucas Cepeda (Rafa Mir, m.64); André Silva.

Gol: 1-0, m.39: Rüdiger. 2-0, m.45: Valverde. 3-0, m.66: Huijsen. 3-1, m.84: Manuel Ángel (propia puerta). 4-1, m.89: Arda Güler.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Camavinga (m.55), por parte del Real Madrid, y a Valera (m.62), Affengruber (m.66) y Rafa Mir (m.88) en el Elche.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 71.048 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Vicente Paniagua, exjugador de baloncesto del Real Madrid.