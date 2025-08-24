Con Vingegaard como favorito, la Vuelta se presenta con un podio muy abierto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Solo cuatro de los 182 ciclistas que han tomado la salida en Turín en la 80ª Vuelta a España saben lo que es ganar una gran vuelta, y otros cuatro han pisado alguna vez un podio final; pero en esta edición, al margen del danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), máximo favorito, el podio de la carrera española aparece como uno de los más abiertos de los últimos años.

De los cuatro ganadores, los que a priori aparecen con más opciones son Vingegaard y el colombiano Egan Bernal (Ineos Grenadiers).

Vingegaard, el gran favorito

Vingegaard tiene en su palmarés dos Tours, el de 2022 y 2023, mientras que Bernal ganó el Tour de 2019 y el Giro de 2021.

Los otros dos son el estadounidense Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), ganador de la histórica Vuelta de 2023 en la que junto a Vingegaard y el esloveno Primoz Roglic su equipo copó las tres primeras plazas del podio, y el australiano Jay Hindley (Red Bull-Bora) ganó en 2022 el Giro.

De todos ellos, el único al que se le concede la condición de máximo favorito, de hecho todos lo nombran en primer lugar y prácticamente como único candidato, es Vingegaard.

El danés volvió a ceder con el esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) en el pasado Tour, en el que fueron los grandes protagonistas muy por delante del resto de competidores, y sabe que no debe desaprovechar la oportunidad que se le presenta este año de hacerse con la Vuelta ante la ausencia del intratable esloveno.

Vingegaard ha sido tres veces segundo en la carrera francesa, siempre por detrás del esloveno, y en 2023 se le escapó la Vuelta a manos de su compañero Kuss, en una edición en la que se firmó un acuerdo tácito de no agresión en la formación neerlandesa.

Egan Bernal camino de su regreso al máximo nivel

Egan Bernal sigue peleando por retornar al nivel que le llevo a hacerse con el amarillo del Tour y el rosa del Giro y que el choque contra un autobús en enero de 2022 dejó en el aire incluso su continuidad como ciclista.

El de Bogotá ha ido dando pasos poco a poco en su camino de retorno a su máximo nivel, que todavía está pendiente de ver si será capaz de recuperar. En 2023 volvió a las grandes vueltas y corrió Tour y Vuelta, y en 2024 el Tour, con unos resultados nada esperanzadores.

Pero este 2025 parece haber encontrado la senda de para poder volver a su anterior alto nivel de rendimiento y a la Vuelta llega con buenas sensaciones.

Su séptima plaza en el pasado Giro de Italia le invita a pensar que dependiendo de cómo se den las circunstancias en la carrera española puede soñar con poder ver muy de cerca a los aspirantes al maillot rojo.

De los otros cuatro ciclistas que saben lo que es pisar un podio en una gran vuelta por etapas, el australiano Ben O’Connor (Jayco Alula), el neerlandés Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) y los españoles Juan Ayuso (UAE Emirates) y Míkel Landa (Soudal-Quick Step), cada uno llega con perspectivas diferentes.

O’Connor forjó su segunda posición final en la Vuelta 2024 con una fantástica escapada que culminó con éxito en la localidad malacitana de Yunquera en la sexta etapa. El pasado mes de julio estuvo en el Tour próximo a los mejores pero terminó quedándose fuera del top-10, fue undécimo.

Ayuso, incógnita tras el Giro

El alicantino Ayuso, que mantiene un pulso soterrado en su equipo por el liderazgo aunque de puertas a fuera trata de mantener las formas, fue al Giro de Italia como líder del UAE Emirates, pero una fuerte caída y posteriormente la picadura de una avispa terminó obligándole a abandonar y dio al traste con sus opciones.

Fue tercero en 2022 y a la Vuelta llega con más incógnitas que certezas sobre su estado de forma y aunque en su equipo le conceden los mismos galones que al luso Joao Almeida habrá que esperar a que lleguen los primeros exámenes de nivel para saber a lo que puede aspirar.

Landa centra su objetivo en ganar una etapa

El alavés Landa, quinto en la Vuelta y el Tour en 2023 y 2024 respectivamente y octavo en la Vuelta 2024, llega con más dudas que certezas sobre su recuperación tras la caída en la primera etapa del Giro 2025 que le dejó muy maltrecho y le mantuvo más de dos meses fuera de la competición tras un duro periodo de rehabilitación.

En la previa a comenzar la carrera ya dejó entrever que su objetivo y lo que le hace “ilusión” es pelear por un triunfo de etapa a pesar de que donde ha conseguido sus mejores resultados ha sido en las generales de las grandes vueltas.

Kelderman fue tercero en el Giro de 2020 pero tiene como jefe de filas a Vingegaard, por lo que su papel en la carrera, a priori, será el de ejercer de guardaespaldas de su líder.