Concacaf define su ruta al Mundial 2030: calendario, formatos y seis boletos directos

El calendario destaca un nuevo formato de clasificatorias para el Mundial 2030, que incluye seis cupos directos. La Liga de Naciones Concacaf se incorporarán finales para las Ligas B y C, mientras que la Copa Oro se disputará en 2027 y 2029.

La Concacaf ha revelado el calendario de sus competiciones de selecciones nacionales masculinas para el ciclo de cuatro años comprendido entre 2026 y 2030, que incluirá múltiples ediciones de la Liga de Naciones Concacaf y la Copa Oro Concacaf, así como un nuevo formato para las clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Uno de los principales anuncios es que habrá seis cupos directos disponibles para las selecciones de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2030, en un formato que promete ser más competitivo que nunca.

La Liga de Naciones Concacaf continuará con su formato actual de tres ligas para las ediciones de 2026/27 y 2028/29. Estos torneos no solo servirán como competiciones internacionales de élite, sino también como vías de clasificación a la Copa Oro Concacaf. Además, a partir de la edición 2026/27, la liga incorporará Finales para las Ligas B y C, lo que sumará ocho partidos adicionales a los 110 ya programados, alcanzando un total de 118 encuentros.

La Liga A disputará sus Finales en 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que la edición de 2029 se celebrará en una sede aún por definir. Concacaf compartirá más detalles sobre las nuevas Finales de las Ligas B y C en una fecha posterior.

Las ediciones de la Copa Oro Concacaf correspondientes a 2027 y 2029 se celebrarán en los meses de junio y julio de cada año. Los equipos se clasificarán a través de la Liga de Naciones Concacaf y los Prelims de la Copa Oro, con procedimientos específicos que serán anunciados más adelante.

Las Clasificatorias Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA 2030 contarán con la participación de las 35 asociaciones miembro de Concacaf, que competirán en un formato de tres rondas y un Play-In. La Primera Ronda consistirá en partidos de eliminación directa a ida y vuelta, seguida por una Fase de Grupos en la Segunda Ronda y una Ronda Final.

El formato culminará con un Play-In a ida y vuelta, y seis selecciones nacionales obtendrán boletos directos a la Copa Mundial de la FIFA 2030. Además, el ganador del Play-In avanzará al Repechaje Intercontinental de la FIFA.

La Ronda Final de las clasificatorias se disputará en dos etapas: junio de 2028 y septiembre-octubre de 2029. En esta fase, las 12 selecciones mejor clasificadas se dividirán en tres grupos de cuatro, enfrentándose entre sí en partidos de ida y vuelta. Cada equipo jugará seis partidos: tres como local y tres como visitante.

Al concluir la Ronda Final, los tres primeros lugares de cada grupo y los tres mejores segundos lugares (un total de seis equipos) asegurarán su pase directo a la Copa del Mundo 2030. Los dos mejores terceros lugares avanzarán a un nuevo Play-In de las Clasificatorias Concacaf.

Este calendario, diseñado para maximizar la competencia en Concacaf y garantizar una clasificación justa y emocionante para la Copa Mundial de la FIFA 2030, marcará el rumbo del fútbol en la región durante los próximos años.