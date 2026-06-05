Concurso Nacional Literario ‘Luis Rentería’ 2026: Participa y Gana con tu Ensayo sobre Fútbol en Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La AFUTPA, junto al Ministerio de Cultura y la Asociación Panameña de Lupus, lanza la quinta edición del concurso “Luis Rentería” 2026.

La Asociación de Futbolistas Profesionales de Panamá (AFUTPA), junto con el Ministerio de Cultura y la Asociación Panameña de Lupus, puso en marcha este viernes la quinta edición del Concurso Nacional Literario “Luis Rentería” 2026, un certamen que combina deporte y literatura, y que busca sensibilizar sobre el lupus y homenajear al exseleccionado nacional Luis Rentería.

El concurso recibirá obras desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2026 y está abierto a panameños mayores de edad, residentes o no en el país, así como a ciudadanos naturalizados que cumplan con los requisitos establecidos en las bases oficiales. Los participantes deberán presentar ensayos originales e inéditos relacionados con el fútbol nacional o sus protagonistas.

Juan Ramón Solís (i) junto con ex figuras de la selección de Panamá y mundialistas como Román Torres, Gabriel Torres y Armando Cooper. Foto: Guillermo Pineda

“Es un homenaje a quien en vida formó parte de la asociación, como Luis Matagato Rentería. Sigue vivo el legado de él, es un apoyo a la asociación de lupus. De alguna u otra forma hacen un trabajo encomiable para ayudar a las personas que padecen de esta condición”, manifestó Juan Ramón Solís, presidente de AFUTPA.

“De alguna u otra forma hacen un trabajo encomiable para ayudar a las personas que padecen de esta condición”, agregó.

Durante la conferencia de prensa en el Auditorio Carmen Cedeño de la Ciudad de las Artes, Solís informó que las bases del concurso están en la página web y, de igual forma, en las redes sociales.

“Ahí pueden ver todas las bases del concurso, los requisitos. Queremos que participe el ciudadano común, inclusive futbolistas con autobiografías, comunicadores sociales. Hay un premio de 3 mil dólares al ganador, más la publicación del libro”, mencionó.

“El ganador lo conoceremos en noviembre. En septiembre culmina ya el cierre de la recepción de los ensayos”, concluyó.