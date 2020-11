Condenan el acto de racismo que sufrió el jugador panameño Abdiel Arroyo

View this post on Instagram

מועדון מכבי פתח תקווה מוקיע כל אמירה והתבטאות גזענית כלפי כל שחקן בקבוצה בפרט וכל אדם בכלל. כבוד הדדי והתייחסות מכבדת איש לרעהו היא ערך עליון ומצפן מוסרי. Maccabi Petah Tikva FC condena cualquier declaracion racista sobre los jugadores del equipo en particular y sobre cualquier personas en general. El respeto mutuo es un valor supremo y una brujula moral Maccabi Petah Tikva FC condemns every racist statement towards every player on the team in particular and every person in general. Mutual respect for one another is a supreme value in sport & in general. #notoracism #noalracismo #לאלגזענות