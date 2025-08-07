Panamá, 07 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Conexión panameña en Filadelfia: el día que el pequeño Dylan conoció a Edmundo Sosa

    Guillermo Pineda G.

    En medio del Citizens Bank Park, donde cada juego se vive con intensidad y bullicio, ocurrió un momento que trascendió el béisbol. El pelotero panameño Edmundo Sosa protagonizó uno de los gestos más emotivos de su carrera al cumplir el sueño de Dylan Morales, un niño de 9 años que lucha contra la parálisis cerebral.

    Dylan ha vivido una infancia marcada por la adversidad. Fue operado hace algún tiempo, lo que lo llevó a depender de una silla de ruedas. Hoy, con esfuerzo y terapias constantes , sueña con volver a caminar por su cuenta.

    Ese mismo espíritu de lucha lo ha llevado hasta Estados Unidos, gracias a la organización Make a Wish Panamá y al poder de las redes sociales y el consulado de Panamá en Filadelfia, donde se logró el acercamiento con Sosa.

    El primer contacto fue sencillo pero significativo: un video de cumpleaños en junio, donde Sosa le prometía a Dylan que, cuando estuviera mejor, lo invitaría al estadio.

    Un mes después, esa promesa se convirtió en una realidad. El pasado domingo, antes del partido de los Phillies, Edmundo Sosa recibió a Dylan y a su familia en el terreno de juego. Fue un encuentro cargado de emociones. Dylan, con su sombrero pintado, fue recibido como un invitado especial. Caminó sobre la grama del estadio acompañado por su madre Anna, con una sonrisa que iluminó toda la tarde. Recibió una camiseta personalizada firmada por Sosa y un peluche del Philly Phanatic, la popular mascota del equipo.

    Conexión panameña en Filadelfia: el día que el pequeño Dylan conoció a Edmundo Sosa
    Edmundo Sosa junto a Dylan Morales. GraceDelPizzo

    Anna mira con mucho entusiasmo y positivismo el presente de Dylan, quien hace un año perdió a su papá.

    “Estoy muy feliz, muy contento”, dijo Dylan en una entrevista con CBS Philadelphia, mientras su madre agradecía profundamente la experiencia y destacaba lo mucho que Estados Unidos le ha ofrecido a su hijo durante su tratamiento en el hospital Shriners Children’s.

    Conexión panameña en Filadelfia: el día que el pequeño Dylan conoció a Edmundo Sosa
    Edmundo Sosa junto a Dylan Morales. GraceDelPizzo

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Procuraduría pide anular por ‘ilegal’ el fallo que reconoció millonario crédito fiscal a operadora de Justo y Bueno. Leer más
    • IKEA abrirá tiendas en Panamá y Costa Rica. Leer más
    • Fiscalía aún debe ubicar a 63 representantes de corregimientos investigados por peculado. Leer más
    • $89 millones: lo que generó el primer cargamento de concentrado de cobre. Leer más
    • En agosto, los jubilados de la CSS tendrán tres pagos. Conozca cuáles son. Leer más
    • Agroferias del IMA: conozca los lugares de venta para el 6 y 7 de agosto en todo Panamá. Leer más
    • Estos son los nuevos precios de los combustibles a partir de este viernes 8 de agosto. Leer más