Carrasquilla y Mejía trabajan diferenciados; Godoy y Londoño avanzan en su recuperación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Thomas Christiansen expresó que quiere dejar un buen sabor de boca ante República Dominicana, en la despedida de La Roja.

El técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, ofreció este martes una conferencia de prensa previa al amistoso contra República Dominicana, encuentro que servirá como despedida del equipo canalero ante su afición antes de viajar a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En sus declaraciones, Christiansen destacó el estado físico de los jugadores al indicar que han seguido el plan de recuperación establecido, además recalcó que Aníbal Godoy se unirá al grupo en Estados Unidos.

“Todos han tenido su tiempo de recuperación, tratamientos. Todos están bajo el plan que se ha propuesto para estos casos. Azarías (Londoño) va a practicar casi todo, sino todo. Luis Mejía y (Adalberto) Carrasquilla, diferenciados. El tema de Aníbal (Godoy) está evolucionando muy bien, ya hace todo y se va a unir al equipo en San Luis”, expresó Christiansen.

El técnico de La Roja también confirmó que realizará ajustes en el equipo para dar minutos a los jugadores que lo necesiten, ya con la mirada puesta en lo que será el encuentro del 6 de junio contra Bosnia y Herzegovina, que será el último duelo de preparación.

“Habrá ciertos cambios en el equipo. Lo que busco es dar minutos a la gente que lo necesite y a otros darle menos, porque lo más importante era Brasil y Bosnia”, expresó Christiansen.

"Este partido es para despedirnos de los aficionados, pero también queremos dejar un buen sabor de boca y eso es importante que sepamos qué debemos hacer. Hacer un buen partido, sabiendo que la exigencia será máxima porque República Dominicana se presentó muy bien en la Copa Oro”, agregó.

El partido está programado para el miércoles 3 de junio en el estadio Rommel Fernández, a partir de las 7:00 p.m., y servirá para que Christiansen evalúe a sus jugadores y realice los últimos ajustes antes del debut de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026.