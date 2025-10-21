Conferencia Oeste LPF: Veraguas United, San Francisco y Universitario se pelean la cima

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Conferencia Oeste de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en su recta final con una lucha cerrada y sin un favorito claro. A falta de tres jornadas para el cierre de la fase regular del Torneo Clausura, Veraguas United, San Francisco y Universitario comparten la cima con 18 puntos, mientras que el CAI intenta revivir sus opciones tras una victoria que lo mantiene con vida en la pelea.

A pesar de caer 3-2 ante Atlético Nacional, Veraguas United se mantiene en la primera posición gracias a su mejor diferencia de goles (+3). Sin embargo, el traspié ante el colista mostró ciertas grietas defensivas en el conjunto veragüense, que ha perdido consistencia en las últimas jornadas.

Su próximo duelo ante el CAI será determinante, ya que una derrota podría sacarlo del liderato y complicar su pase directo a semifinales, mientras que un triunfo lo pondría a un paso de la clasificación directa.

San Francisco y Universitario no sueltan el paso

El San Francisco empató 0-0 frente a Universitario, un resultado que mantiene la paridad en la parte alta de la tabla. Ambos equipos suman los mismos puntos (18) y registros idénticos en victorias, empates y derrotas (4-6-3), lo que refleja el equilibrio entre ambos.

El conjunto franciscano viene de estrenar al técnico Jorge Dely Valdés. Por su parte, Universitario ha sido uno de los equipos más consistentes del torneo, con pocos goles a favor (12), pero también con una defensa firme que le ha permitido mantenerse en la pelea.

CAI resurge y no se rinde

El Club Atlético Independiente (CAI) volvió a mostrar carácter competitivo con un triunfo 2-0 sobre Herrera FC, lo que lo deja con 13 puntos y con esperanzas matemáticas de avanzar. Aunque la distancia con los tres primeros es de cinco unidades, los Vikingos podrían resurgir si vencen a Veraguas United en la próxima fecha.

Por su parte, Atlético Nacional (3-2 ante Veraguas United) se mantiene con vida con 11 puntos, mientras que Herrera sigue con 6 unidades en la última posición de la conferencia.

La próxima jornada (14) promete emociones fuertes con partidos directos entre contendientes. El San Francisco recibe el viernes la visita de Herrera, mientras que el domingo el CAI se medirá a Veraguas United. La jornada dominical seguirá cuando Universitario choque contra Atlético Nacional.